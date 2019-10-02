Ахба рассказала, какой погодой порадует октябрь в Абхазии

Какая погода ожидается в Абхазии в октябре, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Республики Абхазия Лариса Ахба в эфире радио Sputnik Абхазия.

Погода в октябре в разные годы разная. Как отметила метеоролог, в октябре происходит разница давления между сушей и морем, температура воздуха падает, уменьшается продолжительность светового дня и возрастает число облачных и пасмурных погод.

"Увеличивается число западных циклонов, которые приходят к нам с холодными, затяжными дождями. Иногда погода немного похожа на зимнюю. В то же время к нам довольно часто вторгаются теплые массы тропического происхождения, как это наблюдается в этом году. В среднем в октябре температура на 3-4 градуса ниже сентябрьских, но в этом году, как мы наблюдаем, первые 15 дней октября будут такие же температуры. Среднесуточная температура, характерная для октября, составляет 16-18 градусов. В связи с тем, что давление меняется, для октября характерны шквалистые ветры. Однако в этом году мы их пока не наблюдаем за исключением 6 и 7 октября – то есть с воскресенье на понедельник мы видим, что пройдет холодный фронт атлантического циклона, который принесет плохую погоду. А потом уже 12 октября мы снова ждем осадки. В целом, первая половина октября гораздо теплее, а также вторая декада, после 12 октября, мы не наблюдаем осадков", - рассказала Ахба.

К концу октября в Абхазии станет гораздо холоднее, чем сейчас и начнутся осадки, сообщила Лариса Ахба.

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