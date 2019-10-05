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Рауль Хаджимба

Хаджимба поздравил учителей Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Всемирный день учителя отмечается в субботу 5 октября. Каждый год празднование посвящено определенной теме, в 2019 году: "Молодые учителя – будущее профессии".

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил учителей с профессиональным праздником, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

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"Учитель, педагог – это ответственная миссия, сложный и благородный труд. Мудрые педагоги, наставники не только передают детям и контролируют усвоение знаний, заложенных в образовательных программах. Именно они во многом способствуют развитию лучших личностных качеств молодых людей, формированию у них активной жизненной и общественной позиции, поиску своего призвания в жизни", - говорится в поздравлении.

Хаджимба подчеркнул, что учителя готовят ко взрослой жизни поколение, которому предстоит взять на себя ответственность за процветание страны.

Президент также отметил, что государство продолжит делать все от него зависящее для совершенствования системы образования и улучшения социальной защищенности педагогических работников.

Сегодня около четырех тысяч учителей работают в 155 школах Абхазии и обучают более 27 тысяч детей.

В 1994 году ЮНЕСКО провозгласила 5 октября Всемирным днем учителя. Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2019 года: "Молодые учителя – будущее профессии". 

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