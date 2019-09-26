Шесть галских учителей русского языка и литературы получат денежные премии

Первые шесть педагогов по русскому языку и литературе Галского района получили премии от межрегиональной российской некоммерческой организации "Евразийский народный союз" в пятницу 20 сентября.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Еще шесть учителей по русскому языку и литературе Галского района получат денежные премии, рассказал Sputnik Абхазия руководитель представительства Россотрудничества Вадим Чеха.

Он добавил, что точная дата церемонии вручения премии учителям пока не назначена. Чеха отметил, что в рамках культурно-образовательной экспедиции в Галский район, которая состоялась 20 сентября, шести педагогам по русскому языку и литературе вручили премии в размере 12 тысяч рублей.

"Это была не первая наша поездка в Галский район. Ранее мы посещали его в мае, благодаря содействию и участию "Евразийского народного союза", который нашел возможность учредить и предоставить премии учителям Галского района", - отметил Чеха.

Список кандидатов на премирование сформировала администрация Галского района. При составлении этого списка учитывали заслуги учителей в работе и стаж, рассказал Чеха.

Руководитель представительства Россотрудничества также подчеркнул устойчивое и длительное взаимодействие с Галским районом и его администрацией.

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