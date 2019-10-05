Для всей Абхазии: скачки и выступления артистов пройдут на Мыкуашта

Праздник в селе Мыку, посвященный 26-летию Победы в Отечественной войне, начнется в 10 часов утра 6 октября.

СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Конно-спортивные соревнования, выступления хореографических коллективов и певцов абхазской эстрады в честь 26-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии состоятся в селе Мыку 6 октября. Об этом Sputnik Абхазия сообщил глава администрации села Гурам Тарба.

"Праздник начнется в 10 часов в Мыкуашта. Ежегодно на скачках в нашем селе представлен весь Очамчырский район, но в этом году появилась возможность всем районам Абхазии принять участие, это очень приятно", - добавил он.

Администрация Очамчырского района оказывает большую поддержку селу Мыку в организации праздника, рассказал Тарба.

"В скачках будут участвовать как лошади местной породы, так и чистокровные скакуны из других стран. Также, у нас есть традиция проводить заезд, в котором молодежь будет скакать без седла. Затем будет проведено пять забегов на различные дистанции", - отметил глава села.

Помимо скачек, наездники покажут свое мастерство в конно-спортивных состязаниях, таких как аимцакиача (вид абхазской национальной игры с мячом), конный футбол и метание дротиков.

Также, перед зрителями выступят хореографические коллективы из Гала, Ткуарчала, Очамчыры, ансабль "Чегем" из Джгерды, звезды абхазкой эстрады Хатуна Тарба, Анатолий Алтейба, Омар Сангулия, Лакырба Артур, Сания Тания, сестра Берзения и победительница вокального конкурса "Орфей" Виктория Микая.

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