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Аимцакиача и футбол: конно-спортивные игры в селе Мыку

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Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (37)
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Все новости
  • Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
  • Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
  • Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
  • Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
  • Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
  • Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
  • Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
  • Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
  • Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
  • Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
  • Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
  • Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
  • Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
  • Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конно-спортивные соревнования в селе Мыку, посвященные 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялись 28 сентября.

Конно-спортивные соревнования в селе Мыку, посвященные 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялись 28 сентября.

Для того, чтобы принять участие в конно-спортивных играх, в село Мыку приехали команды из Уарчы, Кутола, Джгерды, Тамыша и Пакуаша.

Село Мыку — это место, где традиционно проходят конно-спортивные соревнования в честь самых главных праздников в республике. Показать свое мастерство в различных видах конного спорта в Мыкуашта съезжаются команды из многих сел.

Победный забег: конно-спортивные соревнования состоялись в селе Мыку>>

Посмотреть на национальные виды конного спорта съехались люди со всей Абхазии, праздничную атмосферу поддерживали патриотические песни звучавшие с больших колонок.

Видео как в Мыку состязались наездники>>

Забеги чередовались другими видами, которые были включены в программу соревнований — конный футбол, метание дротиков, аимцакиача (вид абхазской национальной игры с мячом) и джигитовка.

 

Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (37)


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Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
Аимцакиача и футбол: конно-спортивные игры в селе Мыку
Джигитовка и метание дротиков: смотрите как в Мыку состязались наездники
Джигитовка и метание дротиков: смотрите как в Мыку состязались наездники
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии

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