Аимцакиача и футбол: конно-спортивные игры в селе Мыку

Конно-спортивные соревнования в селе Мыку, посвященные 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялись 28 сентября.

Для того, чтобы принять участие в конно-спортивных играх, в село Мыку приехали команды из Уарчы, Кутола, Джгерды, Тамыша и Пакуаша.

Село Мыку — это место, где традиционно проходят конно-спортивные соревнования в честь самых главных праздников в республике. Показать свое мастерство в различных видах конного спорта в Мыкуашта съезжаются команды из многих сел.

Победный забег: конно-спортивные соревнования состоялись в селе Мыку>>

Посмотреть на национальные виды конного спорта съехались люди со всей Абхазии, праздничную атмосферу поддерживали патриотические песни звучавшие с больших колонок.

Видео как в Мыку состязались наездники>>

Забеги чередовались другими видами, которые были включены в программу соревнований — конный футбол, метание дротиков, аимцакиача (вид абхазской национальной игры с мячом) и джигитовка.