Харитон Агрба выиграл чемпионат МВД России по боксу

Чемпионат Министерства внутренних дел России проходил в Красноярске с 8 по 15 сентября. В нем приняли участие около 300 спортсменов из 40 регионов России.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер из Абхазии Харитон Агрба выиграл чемпионат Министерства внутренних дел России, проходивший в Красноярске с 8 по 15 сентября.

"Я провел пять боев и все выиграл. Каждый из боев был по-своему тяжелый, потому что ребята настраивались, каждый хотел победить. Мы свою работу выполнили на все сто процентов. Очень рад, что все получилось", - рассказал Sputnik Абхазия Харитон Агрба.

Абхазский боксер Харитон Агрба победил в весовой категории 69 килограммов.

Харитон Агрба – боксер из Абхазии и по совместительству сотрудник МВД, в звании младшего сержанта полиции он работает в городе Ростов.

"Я совмещаю службу в МВД с боксом, так как этот вид спорта стал неотъемлемой частью моей жизни, и я без этого не могу. Всегда нахожу время для того, чтобы прийти в зал и провести свою тренировочную работу, чтобы быть в лучшей форме и показывать лучшие результаты. В патрульно-постовой службе в Ростове работаю уже год", - говорит боксер.

Харитон Агрба

В чемпионате МВД России по боксу приняло участи около 300 спортсменов из 40 регионов России.

Харитон Агрба – член Национальной сборной России, серебряный призер Кубка мира по боксу, который проходил в Кельне в апреле 2019 года. Обладатель серебряной медали Европейских игр, проходивший в Минске в июне этого года. Двукратный чемпион мира по боксу среди студентов.

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