Будущее в настоящем: "фотоэкскурсия" по сухумскому аэропорту

Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования. Этот статус позволит принимать гражданскую и государственную авиацию.

Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до 5 тысяч пассажиров в сутки, зимой до 1 тысячи.

В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт. К 2000 году полосы полностью разминировали, старое здание аэровокзала отремонтировали. Аэропорт стали использовать для внутренних полетов в село Псху и приема спецрейсов ООН и самолетов из России.

В августе 2008 года во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в аэропорту впервые за 15 лет произвели посадку военно-транспортные самолеты России, которые доставили десантников и военную технику. 14 сентября 2008 года в аэропорту впервые за послевоенное время сел авиалайнер – самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Руководство Абхазии не раз планировало восстановить Сухумский аэропорт и начать полеты. О том, что аэропорт Сухума может быть восстановлен, сообщалось в 2011 и 2014 годах. В 2015 году президент Рауль Хаджимба заявил, что у Абхазии пока нет средств, чтобы Сухумский аэропорт заработал.

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