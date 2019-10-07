Полчаса после каникул: Парламент Абхазии вышел на работу

Депутаты Народного собрания-Парламента Республики Абхазия были в отпуске со 2 сентября по 7 октября.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Народного собрания-Парламента Абхазии вышли на работу после отпуска и обсудили предстоящую инаугурацию президента, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия спикер Парламента Валерий Кварчия.

"Мы вышли из отпуска, встретились, поздравили друг друга с праздником. На встрече были не все депутаты, но большинство. Самый главный вопрос, который мы обсудили – это, конечно же, инаугурация президента", - сказал Кварчия и добавил, что встреча депутатов Парламента проходила в течение около получаса.

Кварчия отметил, что депутаты Народного собрания пригласили на инаугурацию главы государства своих коллег из Совета Федерации и Госдумы России.

"Мы должны провести все как положено, так как это мероприятие носит общегосударственное значение. К нам прибывают гости из стран и надо их встретить, принять, сопровождать", - отметил спикер Народного собрания.

Дата следующей сессии Народного собрания Абхазии пока не назначена. Парламентские комитеты должны провести свою работу и подготовить материалы, сказал Кварчия.

Инаугурация вновь избранного президента Абхазии Рауля Хаджимба пройдет в среду 9 октября. Церемония вступления главы государства в должность, согласно закону, проводится на 30 день после подписания итогового протокола Центризбиркомом.

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