Работа с оппозицией и планы на второй срок: Хаджимба подвел итоги выборов

Президент Абхазии Рауль Хаджимба оценил прошедшие выборы главы государства, высказал свое мнение по поводу намерения штаба Алхаса Квициниа оспорить итоги выборов и рассказал о планах на второй срок.

Победивший на президентских выборах главы государства Рауль Хаджимба впервые после проведения второго тура голосования провел пресс-конференцию.

Бадрак Авидзба, Sputnik

О намерении оспорить итоги выборов

Первый вопрос, который интересовал журналистов, это то, какие Рауль Хаджимба относится к тому, что Алхас Квициниа намерен опротестовать в Верховном суде итоги президентских выборов.

"Это его право. Хотя я знаю, как делались заявления перед началом второго тура, когда они говорили о том, что голос за графу "против всех" – это голос в поддержку действующей власти. Суд определит", - заметил он.

Он добавил, что ему удивительно слышать, что было некое джентльменское соглашение по поводу определения итогов выборов.

"Есть закон, статья о повторном голосовании, и ЦИК работал в соответствии с ней. Мы просто подтвердили положения этого закона и написали соответствующим образом, и штаб Квициния, и штаб Хаджимба. Ничего нового мы не придумали. Просто потом некоторым господам захотелось развернуть эту ситуацию в другом направлении", - сказал Рауль Хаджимба.

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях в случае признания судом выборов несостоявшимися, Хаджимба ответил, что будет действовать в соответствии с законом.

Ранее Sputnik Абхазия писал о том, что предвыборный штаб Алхаса Квициниа обратится в Верховный суд Абхазии 10 сентября с требованием проверить законность решения Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборов страны.

Алхас Квициниа, ссылаясь на закон о выборах президента страны, отметил, что кандидат в президенты должен набрать больше голосов, чем отдано в сумме за его оппонента и "против всех".

Накануне выборов Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов. 19 статья закона "О выборах президента Республики Абхазия" вызвала различные толкования. В ней четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре. После консультаций с представителями избирательных штабов ЦИК Абхазии решил, что победитель определяется простым большинством голосов.

О готовности работать с оппозицией

Один из вопросов журналистов касался возможного коалиционного устройства новой власти с учетом того, что во втором туре выборов оппонент Рауля Хаджимба набрал большое количество голосов избирателей.

Избранный президент ответил, что готов работать с представителями оппозиции.

"Мне часто говорили по поводу того же Анкваба (экс-президент Абхазии Александр Анкваб – ред.), почему с ним разговариваем? Потому что он гражданин Абхазии, потому что он депутат Парламента и человек, обладающий опытом государственного строительства. Я разговаривал и буду разговаривать со всеми, кто готов строить с нами государство", - сказал он.

По словам Хаджимба, он до сих пор открыт к сотрудничеству с оппозицией.

"Мы предлагали варианты, которые позволили бы объединить наше общество, еще давно, с момента нашего прихода во власть. Я не раз говорил о создании консультативного совета, но, к сожалению, никто на это не пошел. Каждый следует своим принципам. Будет хорошо, если мы все вместе сделаем так, чтобы было хорошо для государства, а не для отдельно взятого круга людей", - добавил он.

Ответил Хаджимба и на вопрос, разговаривал ли он с Алхасом Квициниа по поводу распределения должностей в структуре государственной власти.

"Что касается возможности говорить с Квициниа, если не видеть и не слышать, то никакого разговора не получится. Мы на дебатах как раз об этом говорили, о готовности пригласить на работу в случае победы того или иного кандидата. Но для того чтобы это сделать, нужно сначала признать результаты выборов, к сожалению, пока этого не вижу, а там жизнь покажет", - сказал Хаджимба.

О перераспределении полномочий

Среди тем, которые интересовали журналистов – перераспределение полномочий между ветвями власти в республике. Хаджимба заявил, что был и остается сторонником перераспределения президентских полномочий.

"Мы писали и говорили об этом, но некоторым показалось, что это является слабостью президента, ничего подобного", - сказал президент.

Рауль Хаджимба высказал свое несогласие с мнением оппонентов, что за время его пятилетнего срока ничего не было сделано для развития государства.

"Что касается конституционных реформ, меня всегда удивляет, когда говорят о том, что ничего не сделано за это время. Сделано много. Это касается конституционной реформы судебной системы, вопросов, связанных с возможностью перераспределения полномочий, была соответствующая комиссия, которая занималась этими вопросами. Я хорошо помню, как некоторые господа говорили, что нужно уйти в парламентскую республику, говорили, что ни в коей мере нельзя перераспределять полномочия, президент должен быть надежным, в его руках должна быть полнота власти, а сегодня говорят совершенно по-другому. Жизнь покажет, на какие реформы мы пойдем дальше", - добавил он.

При этом глава государства заметил, что должен сохраняться баланс между ветвями власти.

О первых шагах на посту президента

Первостепенная задача власти - обеспечение безопасности страны, сказал избранный на второй срок президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Мы находимся в непростом процессе. Вокруг нас происходят события, связанные с тем, что и Грузия, и ее сотоварищи ведут достаточно активную работу по воздействию не только на Абхазию, но и на Южную Осетию. В целом мир остается достаточно хрупким. Главнейшая задача для нашего государства – вопросы, связанные с темой безопасности", - отметил президент.

Вопросы укрепления обороноспособности Абхазии обсуждался на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сказал Рауль Хаджимба.

"Мы проговаривали и с президентом России вопросы, связанные с темой экономического развития, социальной сферы, это наши внутренние вопросы, которые мы должны решать все вместе. Я не просто говорил, у нас есть резервы, и они немаленькие. Надо всем объединиться и создать необходимые условия, чтобы страна состоялась", - подчеркнул он.

Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны 9 сентября.

За действующего главу государства Рауля Хаджимба проголосовали 39 тысяч 793 избирателей, а за Квициниа - 38 тысяч 766 человек. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии в воскресенье 8 сентября. За место боролись действующий президент республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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