Валерий Бганба рассказал, кто приедет на инаугурацию Рауля Хаджимба

Торжественная инаугурация избранного президента республики состоится в Большом зале заседаний Кабинета министров, в 12:00 в среду, 9 октября.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. В церемонии инаугурации вновь избранного президента Абхазии Рауля Хаджимба примут участие общественные и политические деятели республики, а также иностранные делегации, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия премьер-министр республики Валерий Бганба.

По словам премьер-министра, церемония инаугурации президента Абхазии будет проходить в присутствии членов Парламента, Верховного и Конституционного судов республики.

В качестве гостей в церемонии примут участие министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева, руководитель думского Аппарата комитета по делам СНГ Михаил Кротов и депутат Госдумы Леонид Калашников.

Также на церемонии будут присутствовать: руководитель администрации главы Кабардино-Балкарии Мухамед Кодзоков и зампред правительства КБР Салим Жанатаев, вице-спикер парламента Карачаево-Черкессии Мусса Экзеков, глава Калмыкии Бату Хасиков и исполняющий обязанности председателя правительства республики Юрий Зайцев.

От Северной Осетии-Алании в Абхазию приедет делегация во главе с председателем Конституционного суда республики Станиславом Кесаевым.

На церемонии инаугурации также будут присутствовать президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и председатель Верховного совета Приднестровской Молдавской республики Александр Коршунов, а также другие иностранные гости.

Зал, в котором будет проходить инаугурация, рассчитан на 800 человек.

Никаких новшеств в церемонии инаугурации президента Абхазии в 2019 году не будет, отметил в интервью радио Sputnik премьер-министр республики Валерий Бганба.

"Открывает церемонию спикер Парламента, который далее предоставляет слово для присяги президенту. Далее играет гимн и начинается вручение атрибутов – штандарт, печать, посох и сабля. Никаких новшеств нет, подготовка проходит в обычном режиме, проверяется состояние зала, звук, режиссура. Это мероприятие проводилось не раз и все расписано", - объяснил Бганба.

Инаугурация вновь избранного президента Абхазии Рауля Хаджимба пройдет в среду 9 октября. Церемония вступления главы государства в должность, согласно закону, проводится на 30 день после подписания итогового протокола Центризбиркомом.

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