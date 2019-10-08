От сибирской язвы и ящура: вакцинация домашнего скота пройдет в Абхазии

Помимо вакцинации против сибирской язвы и ящура, Государственная ветеринарная служба республики проводит диагностику туберкулеза и бруцеллеза у крупного и мелкого рогатого скота.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Этой осенью будет проведена вакцинация домашнего скота от сибирской язвы и ящура, сказал в интервью Sputnik Абхазия, начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

"Речь идет о крупном и мелком рогатом скоте. Вакцинация от сибирской язвы проводится раз в год, она пройдет повсеместно, во всех районах республики. Планируется начать этот процесс в этом месяце, но многое зависит от погодных условий", - сказал Джопуа.

По словам начальника Государственной ветеринарной службы, подозрения на то, что домашний скот в Абхазии заражен сибирской язвой возникали несколько раз, но они, к счастью, не подтвердились.

"Однако, в качестве профилактики вакцинировать скот нужно, так как в далекие времена, в период советской власти заболевания сибирской язвой у домашнего скота регулярно выявлялись. Последний такой случай был зафиксирован в 80-х годах прошлого века", - отметил Роман Джопуа.

Он также добавил, что сибирская язва ранее встречалась во всех районах республики.

Ежегодно, перед проведением вакцинации животных в администрациях районов проводят собрания, где главный ветеринарный врач того или иного района объявляет о проведении вакцинации.

"На собраниях присутствуют все главы сел. Составляется расписание, в каком селе, когда будет происходить вакцинация. Главы сел должны объявить населению о проведении вакцинации, назначаются даты, и специалисты начинают обходить дворы в которых есть домашний скот", - рассказал он.

Помимо сибирской язвы, этой осенью пройдет вакцинация домашнего скота от ящура, проинформировал Роман Джопуа.

"Частично вакцинация против ящура была проведена весной этого года в самой опасной зоне - Галском и Ткуарчалском районах, которые прилегают к Грузии, откуда болезнь ранее проникала к нам", - сказал он.

Помимо прививок, текущей осенью Государственная ветеринарная служба будет проводить диагностику туберкулеза и бруцеллеза у скота. "Весной этого года мы взяли полторы тысячи проб крови, на бруцеллез, и сейчас столько же проб будет взято. Что касается туберкулеза, у нас было запланировано две с половиной тысячи проб на весну и сейчас будет столько же", - подчеркнул Джопуа.

Туберкулез среди домашнего крупного и мелкого рогатого скота встречается крайне редко, резюмировал главный ветеринар Абхазии.

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