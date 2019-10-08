За спасение утопающего: МЧС Абхазии наградило сотрудника ФСО России

Сотрудник ФСО награжден МЧС Абхазии за мужество, он спас утопающего примерно в тридцати метрах от берега.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сотрудника Федеральной службы охраны России в Абхазии Сергея Юрышева наградили почетной грамотой МЧС Абхазии за мужество, проявленное при спасении утопающего, сообщил Sputnik начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.

"Это случилось в пицундской бухте, недалеко от берега, сотрудник ФСО России в Абхазии случайно увидел человека, который подавал сигнал тревоги. Увидев тонущего, Сергей Юрышев поплыл за ним. Спасти человека на воде не все могут, для этого нужно знать определенные моменты, связанные с тем как его вытащить, это не так легко", - добавил он.

Тонущий мужчина находился в 30 метрах от берега. Церемония награждения состоялась в актовом зале Министерства по чрезвычайным ситуациям. Грамоту вручил заместитель министра по ЧС, генерал-майор Нугзар Эмурхба.

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