Унесенные ветром: сотрудник МЧС Абхазии дважды за месяц спас утопающих

Двое граждан Узбекистана заплыли в море у берегов поселка Лдзаа Гагрского района на аварийном катамаране и едва не утонули во вторник 10 сентября.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Инспектор Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Никита Габния дважды за месяц спас тонущих в море людей.

Во вторник 10 сентября у берега села Лдзаа Гагрского района он вытащил из воды двоих граждан Узбекистана, которые на неисправном катамаране вышли в море. По словам Габния, плавсредство было в аварийном состоянии, и, когда поднялся ветер, мужчин стало уносить в море.

"Когда мы прибыли на место происшествия, мужчины уже находились примерно в километре от берега. Мы с товарищами Хаджаратом Хишба и Русланом Агрба стали искать плавательные средства, чтобы поплыть за ними, так как начался шторм, никто не выгнал свои катера. Нашли рыбацкую лодку и на веслах дошли до них", - поделился Габния.

К этому моменту течение уносило катамаран в сторону Мюссеры, и расстояние от берега уже было примерно полтора километра. Сотрудник МЧС объяснил, что из-за технической неисправности катамаран заполнился водой, на поверхности оставалась только задняя часть плавсредства, на которой ждали спасения мужчины.

"Мы пересадили их в нашу лодку и взяли на буксир катамаран. Мужчины были растеряны. Они плохо говорят на русском языке и толком не смогли объяснить, как с ними это произошло. Мы их успокоили и довезли до берега", - рассказал Габния.

© Sputnik / Томас Тхайцук Никита Габния

Никита Габния работает в МЧС Абхазии третий год. За это время он вытащил из воды пятерых людей. В том числе в начале августа в Сухуме во время четырехбалльного шторма спас тонущего российского туриста Константина Лубянского.

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