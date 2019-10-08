Анатолий Бибилов прибыл в Абхазию на инаугурацию Рауля Хаджимба

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом в Абхазию, рассказала Sputnik Южная Осетия пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева.
"Глава Южной Осетии примет участие в церемонии вступления в должность президента Абхазии. Избранный на второй президентский срок Рауль Хаджимба вступит в должность 9 октября. Анатолия Бибилова сопровождают глава МИД Дмитрий Медоев и генпрокурор Урузмаг Джагаев", – сказала Гассиева.
На российско-абхазской границе делегацию Южной Осетии встретил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.
По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.
Церемония вступления главы государства в должность, согласно закону, проводится на тридцатый день после подписания итогового протокола Центризбиркомом.
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