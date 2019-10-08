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Приезд Рауля Хаджимба в Южную Осетию

Анатолий Бибилов прибыл в Абхазию на инаугурацию Рауля Хаджимба

В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (264)
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Торжественная инаугурация избранного президента республики состоится в Большом зале заседаний Кабинета министров, в 12:00 в среду, 9 октября.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом в Абхазию, рассказала Sputnik Южная Осетия пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева.

"Глава Южной Осетии примет участие в церемонии вступления в должность президента Абхазии. Избранный на второй президентский срок Рауль Хаджимба вступит в должность 9 октября. Анатолия Бибилова сопровождают глава МИД Дмитрий Медоев и генпрокурор Урузмаг Джагаев", – сказала Гассиева.

Инаугурация избранного президента Абхазии Рауля Хаджимба
© Sputnik / Михаил Мокрушин
Валерий Бганба рассказал, кто приедет на инаугурацию Рауля Хаджимба

На российско-абхазской границе делегацию Южной Осетии встретил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.  

Церемония вступления главы государства в должность, согласно закону, проводится на тридцатый день после подписания итогового протокола Центризбиркомом.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (264)

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Теги:
выборы президента Абхазии, инаугурация, Анатолий Бибилов, Рауль Хаджимба


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