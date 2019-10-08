Бганба о сабле и алабаща на инаугурации президента Абхазии: олицетворение мудрости народа

Торжественная инаугурация избранного президента Абхазии начнется в полдень в Большом зале заседаний Кабинета министров в среду 9 октября.

"Инаугурация президента проходит в присутствии членов Парламента и Конституционного суда. Это мероприятие проводилось уже не раз и расписано по нотам. Начинается оно с выноса флага. Открывает его спикер Парламента, он ведет, предоставляет слово для присяги президенту, после чего играет гимн и начинается вручение атрибутов, среди которых штандарт, печать. А также алабаща (посох - ред.) и сабля, которые олицетворяют главнокомандующего и мудрость народа – все также, как было, никаких новшеств не будет", - рассказал Бганба.

Премьер-министр отметил, что при инаугурации Владислава Григорьевича Ардзинба, ему вручали также папаху.

"Это наш колорит. Алабаща и сабля говорят о том, что у народа есть мудрость, но в то же время он может показать свои зубы, имея ввиду острую саблю", - сказал Валерий Бганба.

Церемония вступления главы государства в должность, согласно закону, проводится на тридцатый день после подписания итогового протокола Центризбиркомом.

Читайте также: