Квициниа обжаловал решение Верховного суда об итогах президентских выборов

Верховный суд Абхазии направил сторонам по иску Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии мотивированный текст решения в среду 2 октября.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Проигравший на президентских выборах Алхас Квициниа обжаловал решение Верховного суда Абхазии, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов главы государства, сообщил корреспонденту Sputnik сам Алхас Квициниа.

"Действительно мы сегодня подали кассационную жалобу. Насколько мне известно, в течение двух месяцев должны рассмотреть жалобу. Мы считаем, что решение первой инстанции незаконно", – заявил Квициниа.

Экс-кандидат в президенты добавил, что если и кассационная инстанция оставит в силе решение Верховного суда, то он намерен обратиться в Президиум Верховного суда.

"Мы до конца будем законным путем отстаивать свои права. Посмотрим, на что суд Абхазии вообще способен, самостоятельный он или нет. Будем идти дальше. В кассационной инстанции мои интересы будут защищать все те же адвокаты", – добавил он.

В пресс-службе Верховного суда подтвердили, что кассационная жалоба Алхаса Квициниа на решение суда первой инстанции к ним уже поступила.

"Одновременно с кассационной жалобой автор подал ходатайство, в котором просит суд второй инстанции применить меры предварительной защиты в виде приостановления вступления в должность избранного президента республики Абхазия Рауля Хаджимба, назначенного на 9 октября 2019 года", - сообщили в суде.

20 сентября Верховный суд Абхазии принял решение по иску Алхаса Квициниа, которым он пытался оспорить решение ЦИК об итогах президентских выборов. Квициниа было отказано в удовлетворении иска, а решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии признано законным. Алхасу Квициниа было отказано в удовлетворении иска, а решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии признано законным.

2 октября Верховный суд Абхазии направил сторонам по иску Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии мотивированный текст решения.

Как ранее пояснила Sputnik Абхазия юрист Зарина Габеева, если стороны не согласятся с решением Верховного суда по иску Алхаса Квициниа, то точку в деле может поставить президиум Верховного суда.

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