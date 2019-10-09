Инаугурация президента Абхазии пройдет в Сухуме

Церемония инаугурации президента Абхазии будет проходить в присутствии членов Парламента, Верховного и Конституционного судов республики.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Торжественная инаугурация избранного президента республики состоится в Большом зале заседаний Кабинета министров, в 12:00 в среду, 9 октября.

Открывать церемонию будет спикер парламента Валерий Кварчия. Глава государства на абхазском языке принесет присягу на конституции республики. После исполнится гимн и президенту вручат атрибуты власти - штандарт, печать с изображением государственного герба и с надписью "Президент Республики Абхазия", шашка, символизирующая роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами, и национальный абхазский посох (алабаща – ред.) — символ государственной мудрости. Посох президента является официальным символом власти президента.

Зал, в котором будет проходить инаугурация, рассчитан на 800 человек. В число гостей инаугурации входят делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики и Нагорно-Карабахской республики, а также Никарагуа.

Никаких новшеств в церемонии инаугурации президента Абхазии в 2019 году не будет.

Согласно закону "О президенте" Республики Абхазия, инаугурация вновь избранного президента проходит на 30 день со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.

7 октября Алхас Квициниа обжаловал решение Верховного суда, который в сентябре отказался признать недействительными итоги выборов главы государства, и попросил приостановить вступление Хаджимба в должность президента.

В 12:00, во время запланированной инаугурации, политическая партия проигравшего на президентских выборах Квициниа "Амцахара" проведет собрание "расширенного состава актива", где будет обсуждаться "нарушение избирательного права граждан" и "нелегитимность избрания президента".

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