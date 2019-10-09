Узел связи: как изменилась почта Абхазии за три года

В октябре 2017 года в Абхазии был восстановлен полноценный обмен почтой в Россию и в другие страны СНГ.

О том, как изменилась работа за это время и с какими сложностями сталкивается абхазская почта сегодня, читайте в международный день почты в материале Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

Почтовая служба Абхазии находится в здании Сухумской телефонной станции. Служба занимает два офиса, в одном из них распределяют посылки по коробкам с большими алфавитными буквами, в другом бухгалтерия почты делит площадь с мешками еще не сортированных посылок. В шкафах также стоят коробки с недавно выпущенными абхазскими марками.

До Отечественной войны народа Абхазии на почте работало около 400 человек, на сегодняшний день у почты официально 54 сотрудника, из них 12 почтальонов, шесть из которых работают в Сухуме, остальные распределены по городам страны.

Письма, телеграммы, бандероли из России и друг стран ближнего и дальнего зарубежья можно получить во всех почтовых отделениях Абхазии. Отправить письмо из Абхазии будет стоить от 50 до 1200 рублей. Заказные письма обойдутся дороже - от 203 до 1353 рублей.

"Входящая корреспонденция оформляется на международном обменном пункте. Корреспонденция запаковывается и отправляется, после чего попадает на КПП "Псоу". Сначала на российской стороне таможенники досматривают, а дальше она попадает на таможенный пункт абхазской стороны, где мы сделали временный международный обменный пункт. Дальше мы своим транспортом привозим в наш центральный почтамт", - рассказал Sputnik Абхазия руководитель РУП "Абхазсвязь" Лаша Шамба.

Трудности перевоза

Сотрудничество "Абхазсвязь" и "Почтой России" началось в 2013 году, когда было подписано соответствующее соглашение. До 2017 года компании выстраивали взаимоотношения, разрабатывали логистику.

С тех пор поставленная работа не менялась. Но количество посылок стало больше.

"Много посылок стало приходить из Китая и других зарубежных стран. Мы не успеваем их рассортировывать. Мы ездим за посылками раз в месяц. Расходы на транспорт большие, поэтому мы не можем себе позволить ездить чаще. С перевозкой также бывают сложности. В итоге посылки задерживаются и клиенты часто бывают недовольны. Посылки регистрируют, пропускают через компьютер всю информацию о них, затем составляют приходный план, и в завершении обзванивают всех клиентов. На один мешок с посылками уходит три недели. Мы понимаем наших клиентов, но иначе у нас пока не получается", - рассказывает главбух почтовой службы Абхазии Инна Лесовцова.

Доставки у почты нет, за посылками и письмами клиенты должны приходить сами.

"В любом городе у каждого дома раньше стоял почтовый ящик, сейчас этих ящиков нет. Многие жители сменили адрес. Они могут быть прописаны в одном месте, а проживать совсем в другом. Это усложняет работу почтальонов. Поэтому, чтобы получить письмо или частную посылку, клиент должен прийти на почтамт сам", - объясняет сотрудник почты.

Подспорье почты

Почта Абхазии существует самостоятельно, своими собственными средствами.

"Бюджета нет, мы зависим только от того, что сами заработали. Сейчас у нас поступила вторая партия новых абхазских марок. Их 15 видов. Марки печатаются по заказу в Приднестровье. Первая партия марок начала поступать в начале года. Это тоже небольшое подспорье для нас", - делится Лесовцова.

В 2012 году произошел пожар в здании Главпочтамта Абхазии. Практически все абхазские марки сгорели. Создателем марок был бывший директор "Абхазсвязь" Эдуард Пилия. Выдающиеся личности Абхазии, научные и культурные деятели, артисты, писатели, спортсмены, государственная символика, флора и фауна республики — все, чем богата и привлекательна Абхазия, вся ее жизнь и история были запечатлены Эдуардом Пилия на абхазских марках. При жизни Эдурада Пилия последняя абхазская марка была выпущена в 2010 году.

Абхазские марки © Foto / Асида Квициния

Абхазские марки © Foto / Асида Квициния

Абхазские марки © Foto / Асида Квициния 1 / 3 © Foto / Асида Квициния Абхазские марки

По словам сотрудников почтамта, услуги почты востребованы в стране. Но развитие и перемены в работе происходят медленно. Продолжаются переговоры с "Почтой России", чтобы упростить перевоз зарубежных посылок. Абхазия не входит в международный почтовый союз, именно это мешает абхазской почте развиваться.

Читайте также: