МВД обеспечит безопасность во время проведения инаугурации президента Абхазии

Торжественная инаугурация избранного президента республики состоится в Большом зале заседаний Кабинета министров, в 12:00 в среду, 9 октября.

СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественный порядок и безопасность во время инаугурации президента обеспечит личный состав Министерства внутренних дел Абхазии, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД республики.

Отмечается, что автомобильное движение на улице Лакоба перекрыто от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Чочуа, движение направлено по проспекту Аиааира.

Вокруг здания Кабинета министров Абхазии, в котором будет проходить инаугурация, усилены меры охраны, сообщает корреспондент Sputnik с места событий. По его словам, проверку проходят все приглашенные на событие, их имена сверяют со списками. Сотрудники правоохранительных органов осматривают содержимое сумок, а также проводят через металлодетекторы.

Церемония инаугурации президента Абхазии будет проходить в присутствии членов Парламента, Верховного и Конституционного судов республики.

Согласно закону "О президенте" Республики Абхазия, инаугурация вновь избранного президента проходит на 30 день со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.

7 октября Алхас Квициниа обжаловал решение Верховного суда, который в сентябре отказался признать недействительными итоги выборов главы государства, и попросил приостановить вступление Хаджимба в должность президента.

В 12:00, во время запланированной инаугурации, политическая партия проигравшего на президентских выборах Квициниа "Амцахара" проведет собрание "расширенного состава актива", где будет обсуждаться "нарушение избирательного права граждан" и "нелегитимность избрания президента".

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