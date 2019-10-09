Хаджимба возложил цветы к мемориалу Владислава Ардзинба

В 12:00 в Большом зале Кабинета министров Абхазии состоится торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента Рауля Хаджимба.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба накануне своей инаугурации возложил цветы к мемориалу первого президента республики Владислава Ардзинба, сообщается на сайте главы государства.

В церемонии возложения цветов также принял участие избранный вице-президент Аслан Барциц.

Торжественная церемония вступления президента в должность начнется в полдень. Глава государства на абхазском языке принесет присягу на конституции республики. После исполнится гимн и президенту вручат атрибуты власти - штандарт, печать с изображением государственного герба.

Следить за подготовкой и ходом инаугурации можно в режиме онлайн в Telegram-канале Sputnik Абхазия.

Впервые Церемония инаугурации президента состоялась в Абхазии 25 лет назад.

26 ноября 1994 году Парламент Абхазии принял новую Конституцию, в которой говорилось, что глава государства отныне не председатель Верховного Совета, а президент. Тогда же решением народных избранников на эту должность был выбран Владислав Ардзинба.

Президент принес присягу на Конституции. Ему вручили гербовые печати, а также флаг Республики Абхазия.

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