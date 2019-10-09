Началась инаугурация президента Абхазии

По закону вновь избранный президент начнет осуществлять полномочия с момента принесения присяги в присутствии судей Конституционного суда и депутатов парламента Абхазии.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Церемония инаугурации президента Абхазии началась в Сухуме, передает с места корреспондент Sputnik.

В большой зал заседания Кабинета министров республики, где проходит событие, внесли Государственный флаг Абхазии. Слово взял спикер Народного собрания Валерий Кварчия.

Он в частности отметил, что прошедшие выборы президента Абхазии, как и прежде, подтвердили приверженность демократическим принципам. Политическую значимость этого события подтверждает присутствие зарубежных делегации здесь. Он также поблагодарил всех друзей Абхазии за поддержку и объявил открытым торжественную церемонию вступления в должность Рауля Хаджимба.

Следить за подготовкой и ходом инаугурации можно в режиме онлайн в Telegram-канале Sputnik Абхазия.

На инаугурацию приехали делегации из делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики и Нагорно-Карабахской республики, а также Никарагуа.

Впервые Церемония инаугурации президента состоялась в Абхазии 25 лет назад.

26 ноября 1994 году Парламент Абхазии принял новую Конституцию, в которой говорилось, что глава государства отныне не председатель Верховного Совета, а президент. Тогда же решением народных избранников на эту должность был выбран Владислав Ардзинба.

Президент принес присягу на Конституции. Ему вручили гербовые печати, а также флаг Республики Абхазия.

Читайте также: