Началась инаугурация президента Абхазии

СУХУМ, 9 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Церемония инаугурации президента Абхазии началась в Сухуме, передает с места корреспондент Sputnik.
В большой зал заседания Кабинета министров республики, где проходит событие, внесли Государственный флаг Абхазии. Слово взял спикер Народного собрания Валерий Кварчия.
Он в частности отметил, что прошедшие выборы президента Абхазии, как и прежде, подтвердили приверженность демократическим принципам. Политическую значимость этого события подтверждает присутствие зарубежных делегации здесь. Он также поблагодарил всех друзей Абхазии за поддержку и объявил открытым торжественную церемонию вступления в должность Рауля Хаджимба.
Следить за подготовкой и ходом инаугурации можно в режиме онлайн в Telegram-канале Sputnik Абхазия.
На инаугурацию приехали делегации из делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики и Нагорно-Карабахской республики, а также Никарагуа.
Впервые Церемония инаугурации президента состоялась в Абхазии 25 лет назад.
26 ноября 1994 году Парламент Абхазии принял новую Конституцию, в которой говорилось, что глава государства отныне не председатель Верховного Совета, а президент. Тогда же решением народных избранников на эту должность был выбран Владислав Ардзинба.
Президент принес присягу на Конституции. Ему вручили гербовые печати, а также флаг Республики Абхазия.
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