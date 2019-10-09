Церемония инаугурации президента Абхазии проходит в Большом зале заседания Кабинета министров республики в среду 9 октября.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Рауль Хаджимба принес присягу в качестве президента республики Абхазии, передает с места корреспондент Sputnik.

После произнесения клятвы спикер Парламента Валерий Кварчия вручил Раулю Хаджимба атрибуты президентской власти — штандарт, печать, шашку и абхазский посох "алабаща".

Таким образом Рауль Хаджимба официально вступил в должность президента Абхазии.

Следить за подготовкой и ходом инаугурации можно в режиме онлайн в Telegram-канале Sputnik Абхазия.

Согласно закону "О президенте" Республики Абхазия, инаугурация вновь избранного президента проходит на 30 день со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.

На инаугурацию приехали делегации из делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики и Нагорно-Карабахской республики, а также Никарагуа.

Читайте также: