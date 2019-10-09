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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с Министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым.

Президент Абхазии встретился с министром России по делам Северного Кавказа

© Foto / пресс-служба президента Абхазии
В Абхазии
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Министр России по делам Северного Кавказа прибыл в Абхазию в составе российской делегации, приглашенной на инаугурацию главы государства.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба накануне своей инаугурации встретился с министром России по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым, об этом сообщается на сайте главы государства.

Хаджимба приветствовал Чеботарева, отметив значимость проделываемой министром по делам Северного Кавказа работы.

"Безусловно, необходимо работу по всем вопросам, связанным с Инвестпрограммой, продолжить на самом высоком уровне", – сказал Президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Рауль Хаджимба официально вступил в должность президента Абхазии

Сергей Чеботарев поблагодарил президента за внимание к вопросам реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию.

Он также отметил, что для российской делегации "большая честь принять участие в церемонии вступления в должность Президента Республики Абхазия".

Россия предоставляет Абхазии масштабную финансовую помощь, за счет российских вливаний формируется около 50% бюджета Абхазской республики.

Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы успешно реализуется.

Инвестпрограмма на 2020-2022 годы направлена в первую очередь на восстановление объектов социальной сферы, дорог, объектов инфраструктуры, энергетического хозяйства республики, объектов реального сектора экономики, в основном сельскохозяйственной направленности.

Церемония инаугурации избранного президента Абхазии проходит в среду 9 октября в зале заседаний Кабинета министров.

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