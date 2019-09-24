Ратификации 11 лет: как Абхазия и Россия договорились дружить

24 сентября 2008 года, Парламент Абхазии, ратифицировал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Абхазией и Россией. Договор был подписан в Москве 17 сентября 2008 года.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества между Абхазией и Россией включает более 100 двусторонних документов различного уровня.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Договор после признания

После признания независимости Абхазии со стороны России, 26 августа 2008 года страны стали закладывать правовые основы дальнейшего межгосударственного сотрудничества.

Первым документом, который был направлен на определение отношений между странами, стал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Абхазией и Россией, который был подписан 17 сентября 2008 года.

Отмечая важность подписанного документа, президент Российской Федерации Дмитрий Медведев отмечал, что это историческое событие.

"Это, безусловно, историческое событие, к которому все мы шли очень непросто, а народы этих республик его в буквальном смысле слова выстрадали", - заявил он.

Президент Абхазии Сергей Багапш также высоко оценил помощь России, поблагодарил за поддержку и пообещал, что Абхазия сделает все возможное, чтобы построить демократическое государство.

"Мы постараемся сделать все, чтобы построить демократическое, правовое государство, в котором не будет места войнам, где будут соблюдаться все права и свободы малых народов, мы гарантируем это своей жизнью, своей Конституцией", - говорил он.

После подписания Договора главами двух государств, согласно установленной процедуре, документ должен был пройти процедуру ратификации в парламентах двух стран.

© Sputnik / Дмитрий Астахов Подписание Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи

Первыми это сделали в законодательном органе Абхазии – Народном Собрании республики 24 сентября (Государственная дума России ратифицировала Договор 29 октября 2008 года – ред.).

Заслуга защитников республики

На ратификации Соглашения о дружбе и сотрудничестве с Россией присутствовал президент Абхазии Сергей Багапш, который сказал, что Договор, который поможет развиваться республике – это заслуга тех, кто ценой своих жизней защитил Абхазию в Отечественной войне 1992-1993 годов.

"Всегда говорил и буду говорить, нам бог не простит, если выиграв тяжелейшую войну мы проиграем с вами мир. Но мы и его начинаем выигрывать, потому что пришли к руководству грамотные, выдержанные люди, которые главной целью ставят интересы страны, а не свои амбиции. Героической является вся Абхазия, и тот человек, который руководил нами с вами, это Владислав Григорьевич", - подчеркнул Сергей Багапш.

Как развиваются отношения

Российско-абхазские отношения развиваются динамично, президенты двух стран за последние пять лет, часто встречались, обсуждали различные темы, связанные с двусторонним сотрудничеством.

Президент России Владимир Путин встречался с президентом Абхазии Раулем Хаджимба 27 августа 2014 года в Ново-Огарево (Московская область), 24 ноября 2014 года и 15 мая 2015 года в Сочи, 18 февраля 2016 года и 1 декабря 2016 года в Москве.

8 августа 2017 года президент России посетил Пицунду. В ходе переговоров на высшем уровне особое внимание было уделено вопросу становления Абхазии в качестве современного государства с эффективной и самодостаточной экономикой.

14 июля 2018 года президент Абхазии Рауль Хаджимба посетил закрытие чемпионата мира по футболу в Москве.

24 августа 2018 года состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимба и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, которые посетили Москву с рабочими визитами, приуроченными к 10-летней годовщине признания Россией независимости двух государств. По окончании трехсторонней встречи состоялась отдельная встреча Владимира Путина с Раулем Хаджимба.

21 ноября 2018 года в Сочи состоялась очередная встреча президентов двух стран. В ходе переговоров лидеры обсудили текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества государств.

Следующая встреча лидеров двух стран состоялась 6 августа 2019 года. Лидеры двух стран обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений.

"Мы с Вами договаривались об этой встрече раньше с целью посмотреть, как идут наши дела с точки зрения реализации планов развития проектов, о которых мы с Вами говорили, прежде всего это, конечно, планы социального развития; посмотреть, что сделано, что еще предстоит сделать в ближайшее время", - сказал Путин.

Президент Абхазии поблагодарил российского коллегу за возможность встретиться и обсудить важные вопросы межгосударственных отношений, в то числе работы, которые проводятся по линии Инвестпрограммы.

"Сегодня уже практически на стадии завершения социально значимые объекты, такие как школы и детские дошкольные учреждения. Идут работы по энергосистеме благодаря той финансовой помощи, которая выделяется Россией. Строятся дороги, и немаловажными для нас являются те работы, которые мы с Вами проговаривали по части, касающейся наших оборонных ведомств, правоохранительных структур", - сказал Хаджимба.

Безопасность и экономика

Одно из основных направлений взаимодействия стран – обеспечение безопасности в Абхазии. Российская и абхазская делегации тесно взаимодействуют в ходе Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, созданных после событий 2008 года в Южной Осетии.

Женевские переговоры на сегодня единственная международная площадка, где Абхазия может отстаивать свои права.

Основная цель для абхазской и российской стороны на переговорах – подписание Грузией юридически обязывающего документа о неприменении силы.

Для укрепления безопасности Абхазии, президент России Владимир Путин 23 сентября 2019 года поручил подписать Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.

Соглашение между Абхазией и Россией о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики предусматривает оснащение Абхазской армии современными видами вооружения.

Также речь идет о финансировании расходов, связанных с модернизацией Вооруженных сил Абхазии, в том числе поэтапная унификация стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и других социальных выплат.

Согласно распоряжению Владимира Путина, Минобороны РФ поручено провести с участием МИДа России переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать Соглашение.

23 августа министр обороны Абхазии Мираб Кишмария встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили Соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.

Традиционный партнер

Традиционно ключевой торговый партнер Абхазии – Россия. В 2018 году товарооборот России с Абхазией составил 258,6 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 192,4 миллиона долларов, и импорт – 66,2 миллиона долларов.

По итогам января-марта 2019 года объем взаимного товарооборота составил 49,9 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 38,9 миллиона долларов и импорт – 10,9 миллиона долларов.

Россия предоставляет Абхазии масштабную финансовую помощь, за счет российских вливаний формируется около 50% бюджета Абхазской республики.

Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы успешно реализуется.

Обсуждается программа на 2020-2022 годы. Инвестпрограмма направлена в первую очередь на восстановление объектов социальной сферы, дорог, объектов инфраструктуры, энергетического хозяйства республики, объектов реального сектора экономики, в основном сельскохозяйственной направленности.

"Князь Владимир" и аэропорт "Сухум"

Способствовать развитию экономики будут и два новых маршрута - воздушный и водный. Этим летом стало известно о планах по восстановлению сухумского аэропорта, а российский круизный лайнер "Князь Владимир" зайдет в порт столицы Абхазии уже в октябре 2019 года.

Регулярное круизное сообщение между портами Абхазии и России планируют запустить к 2020 году. "Князь Владимир" будет заходить в порт Сухума пять раз в год с мая по сентябрь. Средняя загрузка круизного лайнера около 600-700 пассажиров и, если количество желающих путешествовать на нем увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении числа судов.

Также началась работа по запуску Сухумского аэропорта. Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, такое решение принял Кабинет Министров Абхазии 26 июля. Этот статус предполагает возможность совместного базирования гражданской и государственной (военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции - прим.) авиации.

Постановлением "О присвоении буквенного кода" Международному аэропорту "Сухум" и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP).

На восстановление Сухумского аэропорта может понадобиться до двух лет, сказал руководитель инвестиционного проекта "Международного аэропорта "Сухум" имени В. Г. Ардзинба" Егор Соломатин после совещания в Кабинете Министров Абхазии.

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