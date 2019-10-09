"Нет времени на раскачку": Хаджимба выступил с речью на инаугурации

Рауль Хаджимба официально вступил в должность президента Абхазии, он принес присягу на верность Конституции.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Вновь избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к собравшимся на церемонии инаугурации в среду 9 октября.

"За прошедшие годы было сделано немало. Нам удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, в здравоохранении и культуре, в сфере обороны и безопасности, в судебной системе, в сфере конституционного законодательства. Самое главное, нам удалось в большей части справиться со многими трудностями. Много времени и энергии ушло на то, чтобы подготовить почву для дальнейшего развития",- сказал Хаджимба.

Хаджимба заявил, что Абхазии нужна политическая стабильность, это залог развития республики.

"Нет времени на раскачку", - подчеркнул президент.

Вектор на сближение с Россией он назвал незыблемым и непоколебимым.

"Абхазия остается важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Будем делать все для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов двух стран содержанием",- сказал Хаджимба.

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Он добавил, что продвижение международного признания остается магистральной задачей, "к выполнению которой мы не быстро, но последовательно движемся".

"Уверен, что за признанием Сирийской Арабской Республикой, последуют аналогичные акты других государств", - сказал президент.

Хаджимба подчеркнул, что предстоит много работы, направленной на повышение качества жизни граждан. В частности, в области социально-экономического развития, социальной политики. Президент также отметил необходимость усиления борьбы с криминалом, с правовым нигилизмом в обществе. С коррупцией на всех уровнях.

"Нужно усилить борьбу с криминалом, с коррупцией. Надо укреплять суды, систему правоохранительных органов. Наше законодательство должно быть понятно всему миру и в первую очередь нашему стратегическому партнеру, России", - заявил Хаджимба.

Глава государства поблагодарил всех, кто его поддержал на выборах и при этом отметил, что он остается президентом для всех граждан страны. Хаджимба призвал все политические силы республики к диалогу во благо государства и стабильности.

Завершая выступление, президента Абхазии сказал, что выборы закончились и пора начать работать.

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