Уничтожить за 60 секунд: российские танкисты "разбомбили" вертолеты в Адыгее

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Танкисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) успешно поразили вертолеты и бронетехнику условного противника из орудий танков Т-72Б3 на полигоне Майкопский в Адыгее, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
"Личный состав танковых подразделений выполнил боевые стрельбы штатными 125-милимметровыми снарядами с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Максимальная дальность до целей составляла около 5 тысячи метров", - говорится в сообщении.
Военнослужащие уничтожили воздушные цели из крупнокалиберных пулеметов "Корд", установленных на бронемашинах.
Условные мишени появлялись лишь на 60 секунд, в течение которых было необходимо их уничтожить, с учетом постоянной смены мишенной обстановки.
В ходе итоговой проверки механики-водители также выполнили упражнения по вождению танков на труднопроходимой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий – оврагов, водоемов и завалов из бревен.
Всего в масштабах ЮВО к годовой проверке привлечено около 300 воинских частей, личный состав которых сдает экзамены на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах.
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