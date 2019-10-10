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Уничтожить за 60 секунд: российские танкисты "разбомбили" вертолеты в Адыгее

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Абхазии
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Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), расположенной в Абхазии, проходят сдачу итоговой проверки за 2019 учебный год.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Танкисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) успешно поразили вертолеты и бронетехнику условного противника из орудий танков Т-72Б3 на полигоне Майкопский в Адыгее, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

"Личный состав танковых подразделений выполнил боевые стрельбы штатными 125-милимметровыми снарядами с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Максимальная дальность до целей составляла около 5 тысячи метров", - говорится в сообщении.

Военнослужащие уничтожили воздушные цели из крупнокалиберных пулеметов "Корд", установленных на бронемашинах.

Условные мишени появлялись лишь на 60 секунд, в течение которых было необходимо их уничтожить, с учетом постоянной смены мишенной обстановки. 

В ходе итоговой проверки механики-водители также выполнили упражнения по вождению танков на труднопроходимой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий – оврагов, водоемов и завалов из бревен.

Всего в масштабах ЮВО к годовой проверке привлечено около 300 воинских частей, личный состав которых сдает экзамены на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах.

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