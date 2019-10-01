Путин о войсках России в Абхазии и Южной Осетии: выведем, если будет принято решение

На территории Южной Осетии размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности России и республики. В Абхазии размещена 7-я военная база РФ.

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, российские войска выведут из Абхазии и Южной Осетии, если будет принято соответствующее решение, заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос корреспондента грузинского телеканала в преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

"Мы всегда выполняем", - ответил Путин на вопрос о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году. Вопрос был задан по дороге на заседание Совета.

Президента также спросили, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают "оккупированными грузинскими территориями". "Когда мы примем такое решение", - ответил он.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и на Пражских переговорах, проводимых с 2012 года. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

На территории Южной Осетии размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности России и республики. В Абхазии размещена 7-я военная база РФ.

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