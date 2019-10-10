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Кабмин Абхазии сложил полномочия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел заседание Кабинета министров страны в четверг 10 октября.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии после вступления в должность президента Рауля Хаджимба ушел в отставку.

По закону, вновь избранный президент Абхазии проводит заседание Кабинета министров на следующий день после церемонии инаугурации. На заседании было принято коллегиальное решение о сложении правительством своих полномочий.

Перед началом заседания премьер-министр Валерий Бганба поблагодарил членов Кабмина за работу. При этом, как заметил глава государства, в работе правительства были и недостатки.

"Мы их не скрывали, нам многое предстоит сделать, впереди задачи самые сложные, непростые. Нам с вами следует понять, что нужно сделать все для того чтобы наши возможности нарастали, и мы неоднократно говорили об этом с членами Кабмина", - сказал Хаджимба.

Новому составу Кабинета министров предстоит активно начать реализовывать задачи по наполнению бюджета страны, отметил он.

В течение трех месяцев президент страны должен представить нового премьер-министра. Затем глава правительства представит президенту предложения по персональному составу Кабинета министров. До формирования нового состава правительства прежний премьер и министры будут исполнять свои обязанности с приставкой "и.о.".

Церемония инаугурации президента Абхазии прошла в среду 9 октября. Рауль Хаджимба официально вступил в должность главы государства.

Рауль Хаджимба одержал победу по итогам второго тура выборов президента Абхазии, набрав 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов. Согласно закону, инаугурация избранного президента прошла на 30 день со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

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