Сложить полномочия: когда в Абхазии появится новый Кабмин

Какие сроки существуют для формирования нового состава Кабинета министров страны, сколько правительств сменилось за предыдущие пять лет президентства Рауля Хаджимба, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

За три месяца

По закону, вновь избранный президент Абхазии проводит заседание Кабинета министров на следующий день после церемонии инаугурации. На заседании, в четверг 10 октября, будет коллегиально принято решение о сложении правительством своих полномочий.

Документ о сложении полномочий правительства подписывает премьер-министр, глава государства его утверждает.

Затем в течение трех месяцев президент страны должен представить нового премьер-министра, состав Кабинета министров Абхазии и руководителей центральных органов управления. До формирования нового состава правительства прежний премьер и министры будут исполнять свои обязанности с приставкой "и.о.".

В своем первом блиц-интервью после инаугурации, Рауль Хаджимба отметил, что первым шагом в начале второго срока президентства будет формирование нового состава правительства.

Пять правительств за пять лет

Первым премьер-министром Абхазии с вступлением в должность Рауля Хаджимба стал Беслан Бутба. Он был назначен премьер-министром в сентябре 2014 года. Ранее Бутба был депутатом Народного Собрания, баллотировался на выборах президента Абхазии в 2009 году.

В марте 2015 года Бутба указом президента был освобожден от должности.

Хаджимба представил членам Кабинета министров нового главу правительства – Артура Миквабия. На этом посту он проработал до августа 2016 года, его сменил Беслан Барциц, работавший до этого руководителем администрации президента.

Он был у руля до апреля 2018 года, когда правительство возглавил Геннадий Гагулия, занимавший на тот момент пост президента ТПП Абхазии. Для него это стало третьим приходом на должность руководителя правительства республики.

В сентябре возвращаясь из Сирии после официального визита абхазской делегации во главе с президентом, автомобиль Геннадия Гагулия попал в аварию, в результате которой премьер погиб.

Спустя десять дней после гибели Гагулия, президент страны представил нового главу Кабинета министров – Валерия Бганба, который ранее был депутатом, спикером Парламента страны, а в мае 2014 года во время политического кризиса в Абхазии исполнял обязанности президента.

Валерий Бганба занимал должность премьера до настоящего времени.

Рауль Хаджимба одержал победу по итогам второго тура выборов президента Абхазии, набрав 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов. Согласно закону, инаугурация избранного президента прошла на 30 день со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

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