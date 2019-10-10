12:24 10 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.10
  • EUR71.45
Поиск
Здание кабмина. Архивное фото.

Сложить полномочия: когда в Абхазии появится новый Кабмин

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
66020

Церемония инаугурации президента Абхазии прошла в среду 9 октября. Рауль Хаджимба официально вступил в должность главы государства.

Какие сроки существуют для формирования нового состава Кабинета министров страны, сколько правительств сменилось за предыдущие пять лет президентства Рауля Хаджимба, читайте в материале Sputnik Абхазия.  

Бадрак Авидзба, Sputnik

За три месяца

По закону, вновь избранный президент Абхазии проводит заседание Кабинета министров на следующий день после церемонии инаугурации. На заседании, в четверг 10 октября, будет коллегиально принято решение о сложении правительством своих полномочий.

Документ о сложении полномочий правительства подписывает премьер-министр, глава государства его утверждает.

Затем в течение трех месяцев президент страны должен представить нового премьер-министра, состав Кабинета министров Абхазии и руководителей центральных органов управления. До формирования нового состава правительства прежний премьер и министры будут исполнять свои обязанности с приставкой "и.о.".

В своем первом блиц-интервью после инаугурации, Рауль Хаджимба отметил, что первым шагом в начале второго срока президентства будет формирование нового состава правительства.

Пять правительств за пять лет

Первым премьер-министром Абхазии с вступлением в должность Рауля Хаджимба стал Беслан Бутба. Он был назначен премьер-министром в сентябре 2014 года. Ранее Бутба был депутатом Народного Собрания, баллотировался на выборах президента Абхазии в 2009 году.

В марте 2015 года Бутба указом президента был освобожден от должности.

Инаугурация президента Абхазии Рауля Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Нет времени на раскачку": Хаджимба выступил с речью на инаугурации

Хаджимба представил членам Кабинета министров нового главу правительства – Артура Миквабия. На этом посту он проработал до августа 2016 года, его сменил Беслан Барциц, работавший до этого руководителем администрации президента. 

Он был у руля до апреля 2018 года, когда правительство возглавил Геннадий Гагулия, занимавший на тот момент пост президента ТПП Абхазии. Для него это стало третьим приходом на должность руководителя правительства республики.

В сентябре возвращаясь из Сирии после официального визита абхазской делегации во главе с президентом, автомобиль Геннадия Гагулия попал в аварию, в результате которой премьер погиб.

Спустя десять дней после гибели Гагулия, президент страны представил нового главу Кабинета министров – Валерия Бганба, который ранее был депутатом, спикером Парламента страны, а в мае 2014 года во время политического кризиса в Абхазии исполнял обязанности президента.

Валерий Бганба занимал должность премьера до настоящего времени.

Рауль Хаджимба одержал победу по итогам второго тура выборов президента Абхазии, набрав 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов. Согласно закону, инаугурация избранного президента прошла на 30 день со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

Читать также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Инаугурация президента Абхазии
"Стоп-кадр": инаугурация президента Абхазии Рауля Хаджимба
С космодрома Байконур стартовала ракета «Протон-М» с иностранными спутниками на борту
С иностранными спутниками на борту: старт ракеты "Протон-М" с Байконура
Клятва на верность: история инаугураций президентов Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia