"Стоп-кадр": инаугурация президента Абхазии Рауля Хаджимба

В Абхазии состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного президента республики Рауля Хаджимба в Большом зале заседаний Кабинета министров.
После произнесения клятвы спикер Парламента Валерий Кварчия вручил Раулю Хаджимба атрибуты президентской власти — штандарт, печать, шашку и абхазский посох "алабаща".
На инаугурацию приехали делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики и Нагорно-Карабахской республики, а также Никарагуа.
Согласно закону "О президенте Республики Абхазия", инаугурация вновь избранного президента проходит на 30 день со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.
Впервые Церемония инаугурации президента состоялась в Абхазии 25 лет назад.
26 ноября 1994 году Парламент Абхазии принял новую Конституцию, в которой говорилось, что глава государства отныне не председатель Верховного Совета, а президент. Тогда же решением народных избранников на эту должность был выбран Владислав Ардзинба.
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