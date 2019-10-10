Инновационная вакцина от гриппа поступила в Абхазию

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. В Абхазию доставили тысячу доз четырехвалентной вакцины против гриппа "Ультрикс квадри" российского производства, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

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Как рассказала главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, вакцина показана для иммунизации против сезонного гриппа людей в возрасте от 18 до 60 лет и формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В. После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней, иммунитет сохраняется до 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Абхазии заказало 15 тысяч доз трехкомпонентной вакцины против гриппа.

"Главное отличие четырехкомпонентного препарата от трехвалентной вакцины "Ультрикс", также поставляемой в Абхазию, в присутствии антигена вируса гриппа типа В (линия Victoria)", - отметили в Минздраве.

Все желающие пройти вакцинацию граждане республики соответствующего возраста и без противопоказаний к иммунизации могут сделать это в поликлиниках республики.

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