Творцы истории, или почему на спектакле кричали "Мама!": РУСДРАМ завершил сезон

Почему на спектакле "Визит старой дамы" зрители проводили аналогии с абхазской действительностью, за кого они проголосовали по итогам 38-го театрального сезона и из-за чего Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера назвали культурной экосистемой, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Амра Амичба, Sputnik

"Отрадно наблюдать, что такой серьезный спектакль собирает так много зрителей", - сказал гендиректор театра Ираклий Хинтба, обращаясь к залу с просьбой не расходиться сразу после показа, так как будут объявлены победители зрительского голосования.

Непровинциальная "Дама" и крики "Мама!"

"С оппозицией договоримся. Вы будете следующим бургомистром!", - реплика, прозвучавшая в вечернем спектакле по пьесе швейцарского драматурга Дюррематта 1956 года, будто написана накануне, 9 октября 2019 года, – днем в Сухуме в одном здании проходила инаугурация президента Абхазии, а в другом – собрание оппозиции, которая не признает итоги прошедших выборов.

"Ситуацию в Абхазии напомнил сюжет спектакля: никто не работает и люди богатеют. Если проанализировать, есть момент, который явно прослеживается, - сказал зритель Джамал Эшба. – Мой друг Павел Руднев, который очень хорошо знает российские театры, говорит, что в РУСДРАМе уровень московских театров. А о нескольких спектаклях отозвался, что они даже лучше московских. В этом театре отсутствует оттенок провинциальности".

© Foto / Даут Логуа Спектакль "Визит старой дамы"

Постоянная зрительница РУСДРАМа Асида заметила, что премьерный спектакль 38-го театрального сезона "Визит старой дамы" стал ее любимым после "Пяти вечеров". Кстати, всего в сезоне было шесть премьер: "Кьоджинские перепалки", "Хаджи-Мурат", "Пиратский праздник Новый год", "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком", "Визит старой дамы" и "На всякого мудреца довольно простоты".

"Филигранно - таким словом могу описать игру актеров в "Визите". Там нет второстепенных ролей. Даже вскользь упомянутый в пьесе барс в спектакле - завораживающий образ в исполнении актера Аслана Киут. Любимый спектакль, потому что меня, как девушку, волнует тема любви и ненависти, верности и предательства и реакции на нее разных людей. А все эти пороки очень явственно показаны на сцене", - уверена зрительница.

По словам жительницы Ростова-на-Дону Нины Сергеевой, она дважды в год приезжает на отдых в Сухум к подруге и каждый раз бывает на спектаклях РУСДРАМА.

"Замечательные артисты. Хочется их смотреть и смотреть. Были на днях на премьере "На всякого мудреца довольно простоты". Смотрели еще три спектакля, не запоминаю все названия, но помню свои впечатления. Был среди них спектакль, в котором переодеваются мужчины в женщин ("Примадонны" - прим. ред.). Всегда выступают прекрасно", - сказала она.

© Foto / Даут Логуа Спектакль "Визит старой дамы"

То, что в последние три года в РУСДРАМе кардинально поменялся репертуар, отмечают и давние зрители театра.

"Помню, как в этом театре играли десять лет назад. Если раньше были в основном легкие комедийные постановки, сейчас уже есть драматические роли. Даже не ожидала, что у них может получиться так играть", - сказала Карина Казазян.

Подведение итогов театрального сезона не обошлось без казусов: в полной тишине зала неожиданным стал возглас ребенка "Мама!". Малышу скучно на спектакле 18+, он не понимает сложной сюжетной линии. В антракте сознательная мамаша все-таки повела свое дитя домой.

© Foto / Даут Логуа Спектакль "Визит старой дамы"

После спектакля новость от гендиректора театра, что в ноябре, помимо гастролей в Сыктывкаре и Кирове, театр со спектаклем "Визит старой дамы" едет покорять российскую столицу, вызвала возглас "Yes!" у актера Кирилла Шишкина, он возвел руки вверх в благодарственном жесте. Понять его можно, ведь недавний выпускник ГИТИСа возвращается в Москву уже матерым артистом, которому есть что показать педагогам и друзьям.

История начинается сегодня

Около тысячу зрителей проголосовало на сайте РУСДРАМа и в фойе театра, чтобы выбрать лучших из лучших в 38-ом театральном сезоне.

"Сегодня мы сыграли 109 спектакль. За один театральный сезон сыграть 109 репертуарных спектаклей - это абсолютный рекорд в истории Абхазии. Никогда такого не было ни в советское время, ни после, - констатировал гендиректор Ираклий Хинтба. - Приятно, что история творится сегодня".

По мнению зрителей РУСДРАМа лучшую женскую роль второго плана исполнила Мадлена Барциц в комедии "Кьоджинские перепалки".

© Foto / Даут Логуа Лучшую женскую роль второго плана исполнила Мадлена Барциц в комедии "Кьоджинские перепалки"

Лучший исполнитель мужской роли второго плана тоже оказался из этого спектакля – Инал Инапха в образе шепелявого Падрона Фортунато запомнился многим. Диплом Иналу вручила представитель компании "Вина и воды Абхазии", благодаря этой организации в театре оплачивается зарплата трем актерам. Заместитель генерального директора компании Астанда Садзба призналась в любви к Театру Искандера.

© Foto / Даур Логуа Диплом Иналу вручила представитель компании "Вина и воды Абхазии" - Астанда Садзба

"Мы вас очень полюбили. Любим к вам приходить, - сказала Садзба. – Поздравляю вас с окончанием очередного успешного театрального сезона".

Вручая диплом Мадлене Барциц, шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин отметил, что награда заслуженная и не вызывает удивления.

"РУСДРАМ превратился в культурную экосистему. РУСДРАМ из очага культуры превратился в дом. Ваш проект арт-фойе, когда в неформальной обстановке, очень мило и трогательно, детская студия работает. Буфет работает. Очень важный момент, в этом году долги сами погасили за электричество. Интересно, за счет буфета?", - пошутил Нездоровин.

© Foto / Даур Логуа Дмитрий Нездоровин. Шеф-редактор медиа агентства Sputnik Абхазия

Лучшим проектом зрителями признаны "Шедевры московской сцены", благодаря которым жители Абхазии имеют возможность увидеть известные российские спектакли. Продюсируют проект гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и меценат Евгений Палант.

Кстати, в этот раз все победители в актерских номинациях, кроме цветов и дипломов, получили и приятные денежные призы в конвертах РУСДРАМа.

Лучшие вместе: муж и жена на сцене и в жизни

Больше всех призов собрал спектакль "Визит старой дамы", которым решено было закрывать театральный сезон – лучшая женская роль и лучшая мужская роль, лучший режиссер и лучший спектакль.

Интересно, что исполнители главных ролей актеры Анна Гюрегян и Джамбул Жордания – в жизни счастливая семейная пара, и играют Клару Цаханассьян и Альфреда Илла – несчастных возлюбленных, разлученных предательством мужчины.

Актриса Анна Гюрегян стала победительницей зрительского голосования в номинации "Лучшая женская роль" за исполнение роли Клары Цаханассьян, а ее супруг Джамбул Жордания набрал наибольшее количество голосов в номинации "Лучшая мужская роль".

© Foto / Даут Логуа Анна Гюрегян стала победительницей зрительского голосования в номинации "Лучшая женская роль" за исполнение роли Клары Цаханассьян

Диплом Анне вручил советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский, который в знак признания таланта актрисы галантно поцеловал ей руку.

"Хочу поблагодарить Ираклия, что предоставил мне возможность поздравить такую прекрасную женщину, - заметил он. – Ваша труппа такая талантливая, вы молодцы".

Зрительница Карина Казазян призналась, что с подругой голосовала за Анну Гюрегян.

"Как драматическая актриса Анна Гюрегян начала с "Рождества в доме Купьелло", потом "Пять вечеров" и вот сейчас "Визит строй дамы". Еще голосовала за Мадлену Барциц, очень мне нравится молодая актриса. В номинации "Лучший художник-постановщик" я проголосовала за автора декораций к детскому спектаклю "Как волк Абга стал рыбаком" Виталия Кацба", - сказала она.

Спектакль как книга

Гендиректор РУСДРАМа всегда щедр на слова благодарности. На закрытии сезона Ираклий Хинтба не обошел вниманием и представителей СМИ Абхазии.

За информационную поддержку деятельности театра специальные дипломы вручили четырем журналистам – Анжеле Кучуберия, Сарии Кварацхелия, Виоле Барганджия и Амре Амичба.

© Foto / Даут Логуа Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба

Бытует мнение, что об игре актеров нельзя писать, ведь они очень ранимы, следует ограничиться общими словами, как порой любим мы, абхазы. При этом следует уточнять, что корреспондент рассуждает об актере не лично как о человеке, а об образе, который он создает на сцене. Так вот, журналисты тоже ранимые: когда они пишут материал, тем более о театре, пропускают все через себя, описывают чувства и ощущения зрителей, и свои в том числе. К тому же спектакль - не заседание Кабинета министров, с которого отписывается сухой материал с цитатами.

Журналисты отмечают, что в Театре Искандера всегда профессиональное и взвешенное отношение к материалам, которые публикуются в СМИ. По словам корреспондента Sputnik Абхазия Сарии Кварацхелия, вручение диплома стало для нее приятной неожиданностью.

© Foto / Даут Логуа Спектакль "Визит старой дамы"

"Не будет преувеличением сказать, что РУСДРАМ – прорыв не только в культурной сфере страны. Театр всегда удивляет своими проектами. С интересом следим за всеми премьерами, будь то детские постановки, как "Волк Абга", или умопомрачительные комедии, как "Кьоджинские перепалки". Хороший спектакль, как хорошая книга. В этом плане театр очень полезен для каждого, в том числе и для журналистов", - сказала она.

Журналист Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия объявила имя лучшего художника-постановщика по итогам голосования зрителей театра. Им стал художник Батал Джапуа за декорации к спектаклю "Хаджи-Мурат".

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