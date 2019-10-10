Электроарфа и классическая музыка: в Новоафонской пещере состоится концерт живой музыки

СУХУМ, 10 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Концерт живой музыки российских исполнителей Ильи Римара и Ольги Максимовой пройдет в Новоафонской пещере 19 и 20 октября, сообщила Sputnik Абхазия менеджер пещеры Эсма Гарцкия.

В программе концерта классическая музыка под аккомпанемент арфы. Электроарфистка Ольга Максимова играет в жанре эклектика, соединяя несколько музыкальных стилей – электронную музыку, эмбиент, неоклассику и джаз. Ольга – единственная арфистка в России, играющая на двух арфах одновременно, она резидент второго сезона проекта "Классика в темноте".

Илья Римар – финалист шоу "Голос" на Первом канале, "Ну-ка все вместе!" на телеканале Россия и участник проекта "Удивительные люди". Артист обладает классическим оперным тенором, а также экспериментирует с этнической музыкой.

"Мы давно планировали возобновить концерты в Новоафонской пещере, чтобы разнообразить программу. Туристы часто спрашивают, когда будут проводиться концерты и даже пишут письма. Эти артисты связались с нами сами и предложили выступить, а мы, конечно же, с радостью приняли их предложение. На концерте мы также планируем использовать гонги, для того чтобы создать атмосферу обволакивающей вибрации. Надеемся, что будет очень интересно", - добавила Гарцкия.

Новоафонская пещера, одна из наиболее крупных пещер в Абхазии, находится в Гудаутском районе. Впервые вход в пещеру был обнаружен в 1961 году. С 1975 года она открыта для посещения туристами.

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