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Укол отменяется: в школах и детсадах Абхазии не будут делать прививки от гриппа

© Sputnik / Ramil Sitdikov
В Абхазии
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В 2019 году вакцинация населения республики от вирусов гриппа началась в октябре и продлится до конца декабря.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. В 2019 году вакцинация от гриппа не будет проходить в школах и детсадах Абхазии, рассказала корреспонденту Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Прививка от вирусов гриппа не обязательная и не входит в национальный календарь прививок. Каждый родитель по желанию может провакцинировать ребенка в детских поликлиниках.

"В этом году каждый родитель должен взять своего ребенка и непосредственно привести его в детскую поликлинику. Прививка от гриппа и раньше не была обязательной, просто мы привозили вакцину в большом количестве, мы хотели ее применять для защиты населения",  - рассказала Скорик.

Однако вакцинация в школах вызвала недовольство некоторых родителей учеников.

"У родителей почему-то складывалось впечатление, что мы это делаем насильно. В этом году мы не ставим перед собой цель прививать всех. Только желающих, только тех, кто понимает значимость и эффективность этой профилактической медицины. Человек четко должен осознавать для чего и почему он это делает", – объяснила Скорик.

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Министерство здравоохранения в этом году заказало до 15 тысяч доз вакцин. В этом году используют два препарата – трехвалентную и четырехвалентную вакцину.

"В дополнение ко всем вакцинам, которые были завезены в Абхазию, в качестве инновационной вакцины мы завезли четырехвалентную в количестве тысячу доз. Уже она роздана по прививочным пунктам всей республики. Желающие могут обратиться и провакцинироваться. Отличается она тем, что в ней содержится дополнительный компонент – антиген вируса гриппа В, линия "Виктория". Применяется она пока только взрослым. Четырехвалентная вакцина точно также, как и трехвалентная, сделана без консервантов", – рассказала Скорик.

Прививку от гриппа можно сделать бесплатно во всех районных больницах, а также поликлиниках страны.

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Теги:
грипп, Абхазия, вакцинация


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