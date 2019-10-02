Скорик о противниках вакцинации от гриппа: людям нужно быть современнее

Чем рискуют люди, скептически настроенные к вакцинации от опасных вирусных заболеваний, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

В Абхазию завезена первая партия противогриппозной вакцины, всего 3600 доз. До конца недели ожидается новое поступление, рассказала Людмила Скорик.

По ее словам, людям, которые скептически настроены по отношению к прививкам, нужно идти в ногу со временем. Как уверяет главный санитарный врач страны, прививка от гриппа спасет организм человека от ненужных экспериментов.

"Людям нужно быть современнее, идти в ногу со временем. Любая медицина сейчас идет вперед. Любой патоген – вирус, бактерии, в природной среде ищет возможность так измениться, чтобы лекарственный препарат его не смог вылечить. Поэтому легче предохранить организм от заболевания, чем потом экспериментировать над своим здоровьем и лечиться неизвестно какими препаратами. Легче сделать себя невосприимчивым к инфекциями", - отметила Людмила Скорик.

Всего в нынешнюю прививочную кампанию в Абхазию поступит около 15 000 доз противогриппозной вакцины.

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