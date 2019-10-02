Скорик о противниках вакцинации от гриппа: людям нужно быть современнее

В Абхазию завезена первая партия противогриппозной вакцины, всего 3600 доз. До конца недели ожидается новое поступление, рассказала Людмила Скорик.
По ее словам, людям, которые скептически настроены по отношению к прививкам, нужно идти в ногу со временем. Как уверяет главный санитарный врач страны, прививка от гриппа спасет организм человека от ненужных экспериментов.
"Людям нужно быть современнее, идти в ногу со временем. Любая медицина сейчас идет вперед. Любой патоген – вирус, бактерии, в природной среде ищет возможность так измениться, чтобы лекарственный препарат его не смог вылечить. Поэтому легче предохранить организм от заболевания, чем потом экспериментировать над своим здоровьем и лечиться неизвестно какими препаратами. Легче сделать себя невосприимчивым к инфекциями", - отметила Людмила Скорик.
Всего в нынешнюю прививочную кампанию в Абхазию поступит около 15 000 доз противогриппозной вакцины.
Читайте также:
- Три компонента против гриппа: Минздрав Абхазии приобрел современную вакцину
- Спасти человечество: составлен список основных угроз жизни на Земле
- ВОЗ предупреждает: антибиотики не вылечат от гриппа