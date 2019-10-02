14:41 02 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.44
  • EUR71.47
Поиск
© Sputnik

Скорик о противниках вакцинации от гриппа: людям нужно быть современнее

Радио
Получить короткую ссылку
4420

Чем рискуют люди, скептически настроенные к вакцинации от опасных вирусных заболеваний, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

В Абхазию завезена первая партия противогриппозной вакцины, всего 3600 доз. До конца недели ожидается новое поступление, рассказала Людмила Скорик.

По ее словам, людям, которые скептически настроены по отношению к прививкам, нужно идти в ногу со временем. Как уверяет главный санитарный врач страны, прививка от гриппа спасет организм человека от ненужных экспериментов.

"Людям нужно быть современнее, идти в ногу со временем. Любая медицина сейчас идет вперед. Любой патоген – вирус, бактерии, в природной среде ищет возможность так измениться, чтобы лекарственный препарат его не смог вылечить. Поэтому легче предохранить организм от заболевания, чем потом экспериментировать над своим здоровьем и лечиться неизвестно какими препаратами. Легче сделать себя невосприимчивым к инфекциями", - отметила Людмила Скорик.

Всего в нынешнюю прививочную кампанию в Абхазию поступит около 15 000 доз противогриппозной вакцины.

Читайте также:

По теме

Как антипрививочники спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней
Вирус бешенства: переносчики, мифы и фобия
Только экстренно: какую бесплатную медпомощь россияне могут получить в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Парящие и падающие: неделя моды весна-лето 2020 в Париже
Дрейфующие на кокаине: спасение трех колумбийцев в Тихом океане
Сезонная депрессия: как избавиться от осенней хандры


Соцсети
Sputnikabkhazia