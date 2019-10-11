Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В субботу 12 октября в Абхазии ожидается дождь. В воскресенье ожидается облачная погода без осадков, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу с ночи и до полудня умеренный и ливневый дождь с грозой, в воскресенье – без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 770 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11°С +16°С, днем +18°С +23°С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение морской воды от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Читайте также: