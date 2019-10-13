Поиски пропавшего туриста в Абхазии возобновились с воздуха

Двадцатилетнего туриста из России Тимура Дзеидова унесло течением при попытке переплыть реку Кодор в районе села Джампал Гулрыпшского района 10 октября.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Поиски пропавшего в Абхазии российского туриста Тимура Дзеидова возобновились с вертолета, но пока безрезультативно, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.

"Сегодня в 7:00 подняли вертолет над местом, где пропал турист, пролетели от устья реки и наверх по течению, но результатов никаких нет. Вода в реке все еще мутная. Завтра с утра планируем перейти к поискам уже непосредственно на воде", - отметил Гиндия.

Несчастный случай произошел в десяти километрах от базы отдыха "Апсны adventure". МЧС получило сигнал о помощи 10 октября в 22 часа 15 минут. Двое товарищей Дзеидова пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможно, они сами с трудом выбрались на берег, Тимура унесло вниз по течению.

Поисковая группа сплавилась вниз по течению Кодора на 15 километров. Однако кроме спасательного жилета, в котором унесло российского туриста, обнаружить пока ничего не удалось.

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