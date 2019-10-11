На плотах, "Газелях" и с вертолета: МЧС Абхзаии ищет туриста, пропавшего на реке Кодор

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии в течении последних суток ведут поиски 20-летнего Тимура Дзеидова - российского туриста, которого смыло водой при форсировании реки Кодор в районе села Джампал Гулрыпшского района, сообщает МЧС.

Двое товарищей Дзеидова пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможно, они сами с трудом выбрались на берег.

Тимура унесло вниз по течению.

Несчастный случай произошел в 10 километрах от базы отдыха "Апсны adventure". МЧС получило сигнал о помощи 10 октября в 22 часа 15 минут.

Поздно ночью спасатели прибыли на базу отдыха, где до их приезда туристы пытались организовать поиски пропавшего молодого человека своими силами.

"К поисковой операции МЧС подключены две спасательные машины "Газель", 15 человек личного состава, а также вертолет Ми-2 МЧС Абхазии. Спасателями было принято решение утром начать сплав по Кодору на надувных лодках-рафтах. Лодку, все необходимое снаряжение для сплава, а также наиболее опытных рафтингистов от себя делегировала база отдыха "Апсны adventure". На рассвете поисковая группа начала сплав", - рассказали в МЧС.

Несмотря на то, что проливные дожди в верховьях реки осложняют работу спасателей, операция продолжается. Водолазы МЧС Абхазии обследуют дно реки.

Поисковая группа сплавилась вниз по течению Кодора на 15 километров. Однако кроме спасательного жилета, в котором унесло российского туриста, обнаружить пока ничего не удалось. По словам руководства МЧС, поисковая операция на Кодоре будет продолжена.

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