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Валерий Бганба

Хаджимба назначил Бганба премьер-министром Абхазии

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В Абхазии
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Согласно закону избранный президент должен представить нового премьер-министра в течение трех месяцев с момента вступления в должность.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил Валерия Бганба премьер-министром республики, сообщается на сайте президента.

Валерий Бганба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Биография Валерия Бганба

"Назначить премьер-министром Республики Абхазия Бганба Валерия Рамшуховича. Премьер-министру Республики Абхазия представить в установленном законом порядке предложения по структуре и персональному составу Кабинета Министров Республики Абхазия", - говорится в тексте президентского указа.

Таким образом Бганба стал премьером страны во второй раз.

18 сентября 2018 года после гибели в ДТП прежнего премьер-министра Геннадия Гагулия Рауль Хаджимба назначил Валерия Бганба премьер-министром республики.

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Теги:
Абхазия, Рауль Хаджимба, Валерий Бганба


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