Хаджимба назначил Бганба премьер-министром Абхазии

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил Валерия Бганба премьер-министром республики, сообщается на сайте президента.
"Назначить премьер-министром Республики Абхазия Бганба Валерия Рамшуховича. Премьер-министру Республики Абхазия представить в установленном законом порядке предложения по структуре и персональному составу Кабинета Министров Республики Абхазия", - говорится в тексте президентского указа.
Таким образом Бганба стал премьером страны во второй раз.
18 сентября 2018 года после гибели в ДТП прежнего премьер-министра Геннадия Гагулия Рауль Хаджимба назначил Валерия Бганба премьер-министром республики.
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