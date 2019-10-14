Хаджимба назначил Бганба премьер-министром Абхазии

Согласно закону избранный президент должен представить нового премьер-министра в течение трех месяцев с момента вступления в должность.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил Валерия Бганба премьер-министром республики, сообщается на сайте президента.

"Назначить премьер-министром Республики Абхазия Бганба Валерия Рамшуховича. Премьер-министру Республики Абхазия представить в установленном законом порядке предложения по структуре и персональному составу Кабинета Министров Республики Абхазия", - говорится в тексте президентского указа.

Таким образом Бганба стал премьером страны во второй раз.

18 сентября 2018 года после гибели в ДТП прежнего премьер-министра Геннадия Гагулия Рауль Хаджимба назначил Валерия Бганба премьер-министром республики.

Читайте также: