Президент всех граждан: как прошла инаугурация Рауля Хаджимба

Рауль Хаджимба во второй раз вступил в должность главы государства в среду 9 октября. Церемонию инаугурации посетили главы дружественных стран, зарубежные делегации, представители абхазской диаспоры в Турции.

Инаугурация вновь избранного президента Абхазии Рауля Хаджимба прошла в большом зале заседания Кабинета министров республики в среду 9 октября.

Звучало много поздравительных речей в адрес самого Хаджимба и всего народа республики.

Бадри Есиава, Сария Кварацхелия, Sputnik

Церемония инаугурации Рауля Хаджимба прошла в большом зале заседаний Кабмина Абхазии, территорию вокруг которой охраняли сотрудники милиции и спецслужб. Для того чтобы избежать пробок и ненужной суеты, перекрыли несколько кварталов по улице Лакоба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сотрудники МВД около здания кабинета министров, где состоится инаугурация президента

Повышенные меры безопасности были предприняты и в самом здании Правительства. В холле дежурили милиционеры, которые тщательно осматривали содержимое сумок и сверяли имена входящих со списком приглашенных, документами или пресс-картой. Если вопросов не возникало, гостей и журналистов просили пройти к металлодетектору, у которого дежурили уже другие блюстители правопорядка. С молчаливого согласия техники можно было вернуться за личными вещами, оставленными на столе у выхода из здания.

© Sputnik / Бадри Есиава Вход в здание кабинета министров

Ближе к началу церемонии, назначенной на 12:00, стали прибывать зарубежные гости. Одними из первых пришли соотечественники из Турции, делегации из Приднестровской Молдавской Республики, Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым, делегация ДНР, которую возглавлял президент Денис Пушилин.

Зал, рассчитанный на 800 человек, был переполнен. Многим, в основном журналистам, сидячих мест не хватило, и они заняли позиции на проходной между верхними рядами.

Гости и участники инаугурации президента Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Гости и участники инаугурации президента Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Гости и участники инаугурации президента Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Гости и участники инаугурации президента Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Гости и участники инаугурации президента Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Гости и участники инаугурации президента Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Гости и участники инаугурации президента Абхазии 1 / 7 © Sputnik / Томас Тхайцук Гости и участники инаугурации президента Абхазии

Клятва на верность

Присутствующих на церемонии поприветствовал спикер Народного собрания-Парламента Абхазии Валерий Кварчия. В своей речи он привел несколько аргументов того, что выборы в Абхазии прошли по всем демократическим принципам. Присутствие зарубежных делегаций на инаугурации президента республики этому подтверждение, сказал он и поблагодарил за поддержку всех друзей Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приветственное слово спикера Народного собрания Абхазии Валерия Кварчия

Кварчия объявил открытой торжественную часть вступления в должность президента Абхазии Рауля Хаджимба и пригласил его выйти в президиум для принесения клятвы.

"Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики. Пусть меня настигнет кара народа, если я отступлюсь от этого священного долга", - произнес Хаджимба на абхазском языке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Во время принятия присяги

После того, как прозвучал государственный гимн Абхазии, под барабанную дробь внесли атрибуты президентской власти – штандарт, печать с изображением герба Абхазии и надписью "Президент Республики Абхазия". Вместе с ними Хаджимба вручили шашку, символизирующую роль лидера страны, как главнокомандующего вооруженными силами, а также национальный посох – алабаща.

Рауль Хаджимба официально вступил в должность президента Абхазии и произнес речь.

"За прошедшие годы было сделано немало. Нам удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, в здравоохранении и культуре, в сфере обороны и безопасности, в судебной системе, в сфере конституционного законодательства. Самое главное, нам удалось, в большей части, справиться со многими трудностями. Много времени и энергии ушло на то, чтобы подготовить почву для дальнейшего развития", - сказал Хаджимба.

Хаджимба заявил, что Абхазии нужна политическая стабильность, это залог развития республики, подчеркнув, что времени на раскачку нет.

"Политические разногласия будут всегда. Несмотря на это, я – президент всех граждан Абхазии, и буду делать все, чтобы достойно справиться с этой ответственностью в ближайшие пять лет", - отметил президент.

Вектор на сближение с Россией он назвал незыблемым и непоколебимым.

"Абхазия остается важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Будем делать все для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов двух стран содержанием",- сказал Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Инаугурация президента Абхазии

Поздравления и пожелания

Желающих поздравить главу Абхазии и весь народ было много. К трибуне вышел глава министерства России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Граждане Абхазии повторно доверили вам свою судьбу и это – высокая оценка вашей работы. В тесном сотрудничестве с Российской Федерацией, с Минкавказом вы принимает личное участие в решении всех вопросов социально-экономического развития республики", - сказал Чеботарев.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность в том, что личные качества Рауля Хаджимба непременно позволят Абхазии добиться самых высоких целей и приведет ее к стабильному экономическому росту. Он также пожелал всего наилучшего народу Абхазии, назвав его героическим.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Приветственный адрес от имени президента Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского зачитал председатель Верховного совета ПМР Виктор Коршунов. В письме в частности говорилось, что Рауль Хаджимба заслуженно пользуется авторитетом среди граждан Абхазии, коллег и единомышленников.

"Верю, что на основе дружбы и уважения, достигнутых общими усилиями, наши государства и в дальнейшем будут углублять взаимовыгодное сотрудничество по широкому кругу актуальных направлений во благо наших народов. Убежден, что переизбрание на пост президента современной, суверенной, радушной, со великолепной природой Абхазии позволит вам претворить в жизнь еще много планов", - написал Красносельский.

На торжественную церемонию вступления в должность Рауля Хаджимба пришла и посол Никарагуа в Абхазии Альба Асусена Торрес-Мехия.

"Мы желаем, чтобы в Ваше президентство Абхазия развивалась и процветала, – обратилась Торрес-Мехия к Раулю Хаджимба. – Никарагуа и народ страныискренне желает, чтобы в Абхазии сохранялись развитие и мирная жизнь. Хотя Никарагуа географически располагается далеко отсюда, но Абхазия очень близка нашим сердцам. Мы высоко ценим добрые и теплые отношения, которые объединяют наши страны, уверена, что мы продолжим совместную работу по налаживанию отношении с энтузиазмом и ответственностью на благо наших народов и государств"

© Sputnik / Томас Тхайцук Заполненный зал кабинета министров

В конце своей речи Альба Асусена Торрес-Мехия поблагодарила гостей на абхазском, после чего зал не смог удержаться, и стоя стал аплодировать послу.

Лерник Ованнисян, министр культуры, по вопросам молодежи и туризму, от лица президента Республики Арцах Бако Саакяна сердечно поздравил Хаджимба с вступлением в должность. В поздравительном письме арцахский коллега отметил, что Абхазия сегодня состоявшееся государство, признанное рядом стран.

"Для Абхазии и Арцаха свобода и независимость являются высшими ценностями. Уверен, что вы (Рауль Хаджимба – ред.) сможете верой и правдой служить своему народу, и сделаете все для развития и продвижения Абхазии", – зачитал поздравительное письмо Лерник Ованнисян.

Начальник Управления Президента Российской Федерации по пограничному сотрудничеству Алексей Филатов зачитал поздравительную открытку от помощника президента России Владислава Суркова.

"Вас по праву можно назвать авторитетным государственным деятелем республики, настоящим патриотом и верным союзником России. За годы самоотверженного служения отечеству вы многое сделали для развития Абхазии и укрепления стратегических отношении между нашими государствами. Российская Федерация продолжит оказывать Абхазии всестороннюю поддержку", – отметил Сурков в письме.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признался, что "искренне рад быть в исторический момент рядом с абхазскими друзьями".

"Успехом Рауля Джумковича стало укрепление абхазской государственности. Наши народы объединяет многовековая дружба. Нас сблизила совместная борьба за свободу, обретение международного признания. В Южной Осетии уверены, что деятельность Хаджимба будет и впредь направлена на развитие между двумя республиками", – сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов

Заместитель председателя Госдумы России Ольга Тимофеева рассказала корреспонденту Sputnik Абхазия о том, что видела, как волновался вновь избранный президент республики Рауль Хаджимба перед инаугурацией.

"Я видела, как волновался президент, как искренне говорил о том, что впереди много работы, и он понимает все ответственность, которая на него ложиться. С сегодняшнего дня – после инаугурации начался новый этап, вызовы сложные и усилиться нужно в разы", - отметила Тимофеева.

Она также добавила, что главная задача перед Абхазией и Россией заключается в улучшении благосостояния жителей обеих стран.

"Абхазия за последние годы прошла очень большой путь государственности. Сделано многое, но народ Абхазии, как и России достоин большего и нужно сделать в разы больше", - сказала Тимофеева.

Вступление в должность главы государства сопутствует с колоссальной ответственностью и титаническим трудом, взваленными на плечи президента страны, считает Тимофеева.

После выступления гостей спикер Валерий Кварчия официально закрыл торжественную церемонию вступления в должность президента, однако гости еще долго не расходились. А вновь избранный президент даже решил дать журналистам свое первое блиц-интервью после инаугурации.

© Sputnik / Томас Тхайцук Инаугурация президента Абхазии

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