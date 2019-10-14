Абхазский теннисист Ален Авидзба выступит на турнире "ВТБ Кубок Кремля"

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Абхазский теннисист Ален Авидзба участвует в XXX юбилейном международном теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в ледовом дворце "Крылатское" с 12 по 20 октября, об этом сообщает Государственный комитет по физической культуре и спорту Абхазии.

Ален Авидзба встретится с теннисистом Алибеком Качмазовым в среду 16 октября, в 11:00. Победитель в этой паре выйдет на корт с первым сеяным турнира Даниилом Медведевым, который 13 октября стал победителем турнира серии "Мастерс" в Шанхае.

"Нас ожидают очень интересные игры. Например, российские теннисисты Алибек Качмазов и Ален Авидзба, два обладателя wild card, встретятся в первом круге друг с другом, а затем кто-то из них сыграет с Даниилом Медведевым во втором круге. Хочется пожелать всем российским ребятам успеха!" - сказал директор мужского турнира "ВТБ Кубок Кремля" Амир Тарпищев на официальной церемонии жеребьевки.

ВТБ Кубок Кремля — это не просто соревнование мирового уровня, это событие, выходящее за рамки спорта. Уже больше чем четверть века турнир работает на престиж и привлекательность России за рубежом. Нигде в мире одновременно в крытом помещении не проходят сразу и мужской, и женский турниры.

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