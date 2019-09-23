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Кто кого перепилит: настырная обезьяна уснула, но не проиграла роботу-шпиону

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© Видео Youtube/ BBC Earth

Британские исследователи дикой природы засняли уникальные кадры на острове Борнео, на которых запечатлено настоящее "соревнование" между орангутаном и роботом-шпионом.

Видеооператор заснял, как орангутан реагирует на появление робота, который пилит палку, он тоже вооружается пилой и, подражая механическому "сородичу", приступает к распилу. В результате обезьяна от усталости заснула с пилой в руках, но не бросила бесполезное занятие, чтобы не уступить в соревновании на выносливость.

Человекоподобные обезьяны орангутаны наиболее близки к человеку по гомологии ДНК, ряд исследователей называют их самыми умными существами на планете после людей. В дикой природе они живут около 30 лет, а вот в зоопарках доживают даже до 60 лет.

Ученые помещают таких роботов, замаскированных под настоящую особь, в стаю обезьян, страусов или леопардов для того, чтобы изучить особенности мышления и поведения животных.

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Теги:
орангутаны, обезьяны


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