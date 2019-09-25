Заколдованный петух: как гипнотизируют животных

Первые упоминания о гипнозе животных появились еще в середине XVII века. По мнению ученых, звери и птицы впадают в транс благодаря рефлексу самосохранения.

Не все знают, что так называемый "гипноз" животных существует. Если заставить животное принять неестественную для него позу, оно может впасть в состояние ступора.

На кадрах, заснятых "Би-би-си" можно увидеть, как люди "загипнотизировали" голубей, кур и даже крокодила. Дело в том, что находясь в опасности, животные часто впадают в состояние транса, чтобы избежать нападения. Дыхание и работа сердца в таком состоянии замедляется, и враг может принять жертву за погибшее животное.

На том же эффекте, например, основан миф о том, что кобра может загипнотизировать кролика.

По мнению ученых, навык прикинуться мертвым дал животным рефлекс, приобретенных в ходе эволюции. Он позволяет погружаться в состояние каталепсии - эмоционального, сугубо рефлекторного торможения мышления и воли, сопровождающееся к тому же так называемой "восковой гибкостью" - патологически длительным сохранением тела приданной ему позы.

Тему гипноза различных животных (морских свинок, медведей, львов, крокодилов, собак) затрагивали в своих работах такие знаменитые ученые, как академик Иван Павлов и физиолог Василий Данилевский.

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