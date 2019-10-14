Выйти за рамки: семь новых монет выпустит Нацбанк Абхазии до конца 2019 года

СУХУМ, 14 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Семь новых монет планирует выпустить Национальный банк Абхазии до конца 2019 года, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия председатель Нацбанка республики Беслан Барателиа.

"В ближайшее время Нацбанк Абхазии объявит об эмиссии трех монет из серии "Выдающиеся личности Абхазии" – "Сергей Багапш", "Ефрем Эшба" и "Таиф Аджба". Помимо них, мы открыли новую серию монет, которая называется "Одежда и вооружение народов Кавказа". Они будут прямоугольной формы и будет весить приблизительно от 150 до 160 граммов", - отметил Барателиа.

Монета "Сергей Багапш" (автор Руслан Габлия) будет сделана из серебра с золочением и выйдет тиражом 1000 штук. Серебряные монеты с цветной тампопечатью "Ефрем Эшба" и "Таиф Аджба" выпустят тиражом 100 единиц. Авторы этих монет Тимур Кайтан и Батал Джапуа.

Приобрести монеты можно будет в коммерческих банках Абхазии ориентировочно в конце октября - начале ноября. Стоимость будет зависеть от самих банков. Барателиа предположил, что цена за монету "Сергей Багапш" будет приближена к десяти тысячам рублей, "Ефрем Эшба" и "Таиф Аджба" – около пяти тысяч рублей.

Четыре монеты серии "Одежда и вооружение народов Кавказа" выпустят в декабре 2019 года. На них изображены воины народов Кавказа. Барателиа признался, что идея такой серии монет принадлежит ему, так как он увлекается коллекционированием гравюр этой тематики.

"Я обратился к Баталу Джапуа, который разбирается в традиционной одежде и вооружении абхазов. Он поддержал эту идею, подготовил эскизы монет. Они уже находятся в Гознаке России и, по нашим прогнозам, появятся в банке Абхазии в декабре", - рассказал Барателиа.

Он добавил, что эти четыре монеты серии "Одежда и вооружение народов Кавказа" тиражом сто штук будут не единственными, на стадии завершения эскизы еще двух монет.

"Мы планируем в следующем году в эту серию включить монеты с изображением воинов из наших братских республик Северного Кавказа, чтобы эта тема была интересна не только в Абхазии, но и за ее пределами", - подчеркнул председатель Нацбанка республики.

Выбор формы для новых монет Барателиа объясняет тем, что воины на них будут изображены во весь рост и прямоугольник наиболее подходящий формат для такого проекта. Помимо этого, поделился он, хотелось выйти за рамки привычного и внедрить новые виды монет.

Национальный банк Абхазии также планирует в 2020 году выпустить серию монет, посвященную флоре и фауне республики. По словам Барателиа, такие монеты востребованы среди иностранных нумизматов.

"На международных выставках часто интересуются, есть ли абхазские монеты, посвященные нашей флоре и фауне. Нацбанком было принято решение об эмиссии двух комплектов монет, каждая из которых состоит из семи монет. В отличие от вышеупомянутых, эти монеты будут сделаны не из драгоценных металлов, скорее всего, из мельхиора номиналом два апсара. Такой номинал у нас будет впервые", - рассказал Беслан Барателиа.

В реализации этого проекта помощь оказали абхазские ученые, представившие список растений и животных, которые обитают или обитали на территории республики. На новых монетах, в том числе, появятся изображения тура, зубра, леопарда, ястреба, Новоафонской пещерной жужелицы, ащхардаца (горный корень-прим.), пицундской сосны, самшита.

Читайте также: