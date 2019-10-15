Не на продажу: Нацбанк выпустил книгу об истории денег Абхазии

Книга "История денежного обращения Абхазии", подготовленная Астамуром Тания и Ибрагимом Чкадуа, состоит из более 200 страниц и выпущена тиражом 500 экземпляров.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik, Бадри Есиава. По инициативе и поддержке Банка Абхазии была издана книга "История денежного обращения Абхазии", рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия председатель Банка республики Абхазии Беслан Барателиа.

"Мы столкнулись с тем, что очень мало информации об истории денежного обращения в Абхазии. Многие жители страны плохо осведомлены об этом. Нами было принято решение об издании книги, посвященной этой теме. Мы обратились к Астамуру Тания и Ибрагиму Чкадуа, чтобы они подготовили ретроспективный анализ истории денег в Абхазии", - сказал Барателиа.

Он добавил, что эта книга не предназначена для реализации. В большей степени это подарочное издание, которое будет распространяться среди людей интересующихся историей денег и Абхазией в целом.

Главная задача этого проекта - пробудить интерес широкого круга читателей к истории денег, которыми в разный период пользовались на территории республики, отметил Барателиа.

© Sputnik / Томас Тхайцук По инициативе и поддержке Банка Абхазии была издана книга "История денежного обращения Абхазии"

"Книга содержит богатый иллюстративный материал, собранный в различных музеях, изданиях, в частных коллекциях, у нумизматов. Это первая попытка объединить все имеющиеся данные в одном издании и сформировать общую картину обращения денег на территории нашей страны", - подчеркнул председатель Банка Абхазии.

Барателиа считает, что эта книга будет полезна не только для простого обывателя, но и для специалистов, так как в книге собрана информация о деньгах, которые были распространены в Абхазии с VI - V до нашей эры и по сегодняшнее время.

Такие данные, уверен председатель Банка Абхазии, говорят о вовлеченности Абхазии в международные торгово-экономические отношения еще с древних времен и свидетельствуют о высоком уровне развития общества.

© Sputnik / Томас Тхайцук Председатель Банка Абхазии Беслан Барателия

Для сохранения и популяризации истории денег Абхазии, а также пополнения коллекции, Национальный банк Республики Абхазия планирует открыть Музей денег Банка Абхазии к концу текущего года. Во время поисков экспонатов и материалов, поделился Барателиа, было сделано немало интересных находок.

"Лично для меня было большой удачей найти в интернете полный комплект бонов города Гагра 1918 года, которые продавались на одном из сайтов за 25 тысяч рублей. В этом нам очень повезло, но не повезло с бонами, которые были выпущены городом Сухум того же периода. На аукционе их стоимость взлетела до 300 тысяч рублей, и мы не могли себе позволить такую дорогую покупку. В итоге этот комплект приобрел кто-то другой ", - рассказал Барателиа.

Председатель Банка Абхазии добавил, что в Музее денег Банка Абхазии будут представлены не только древние и современные монеты, но и денежные знаки, которые использовались на территории страны на протяжении всей ее истории, материалы, отражающие процесс эмиссии денег. Коллекция эта будет систематически пополняться.

"За последние полгода, с того момента, как появилась информация об открытии музея, многие стали к нам обращаться с предложением приобрести у них древние монеты. В частности, мы недавно приобрели уникальные монеты, датированные I веком до нашей эры и I веком нашей эры, которые были отчеканены на территории Абхазии", - рассказал Барателиа и добавил, что к открытию музея будет собрано около 150-200 экспонатов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Беслан Барателиа считает, что эта книга будет полезна не только для простого обывателя, но и для специалистов

Также на площадке музея будут проводиться открытые лекции абхазских и зарубежных специалистов для всех желающих. Посетители смогут купить понравившиеся им монеты, которые выпускаются Банком Абхазии с 2008 года, а также самостоятельно отчеканить сувениры в виде монет.

Барателиа подчеркнул, что этот проект не носит коммерческий характер и Банк Абхазии не ставит перед собой цель зарабатывать на этом деньги.

"В принципе, это будет самоокупаемым проектом, но мы не ставим перед собой такую задачу – она носит историческую и политическую цель. Именно по этой причине открытие у нас музея вызвало бурную негативную реакцию в Грузии. Они понимают, что этот проект направлен на очередное заявление о том, что у нас богатая и древняя история", - уверен Барателиа. На организацию и открытие Музея денег Банка Абхазии Национальный банк Республики Абхазия потратил около восьми миллионов рублей собственных средств.

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