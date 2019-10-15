Не паниковать: МЧС России дало советы, как выжить в автомобильной аварии

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. МЧС России советует, в случае возникновения опасности столкновения со встречной машиной, сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара: в такой ситуации даже дерево предпочтительнее летящего с большой скоростью автомобиля, передает РИА Новости.
Перед столкновением с препятствием необходимо напрячь все мышцы и не расслабляться до полной остановки машины.
Также рекомендуется вдавить спину в сиденье, а руки упереть в рулевое колесо. Если скорость автомобиля превышает 60 километров в час, а водитель не пристегнут ремнем безопасности, нужно плотно прижаться грудью к рулевой колонке.
Если двери заклинило, покинуть салон автомобиля необходимо через окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными предметами. Выбравшись из машины, следует отойти от нее как можно дальше - взрыв может последовать в любой момент. Оказавшись в безопасном месте, надо сразу же вызвать спасателей и пожарных, резюмирует МЧС.
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