Не паниковать: МЧС России дало советы, как выжить в автомобильной аварии

Спасатели советуют в сложной дорожной ситуации не паниковать, а сохранять самообладание - это позволит управлять машиной до последней возможности.

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. МЧС России советует, в случае возникновения опасности столкновения со встречной машиной, сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара: в такой ситуации даже дерево предпочтительнее летящего с большой скоростью автомобиля, передает РИА Новости.

Осознавая неизбежность столкновения со встречной машиной, нужно как можно скорее уйти от удара: кювет, забор и даже дерево в данном случае лучше движущегося на встречу автомобиля. Кроме того, важно помнить, что при столкновении со статичным объектом удар левым или правым крылом намного опаснее по своим последствиям, чем всем бампером.

Перед столкновением с препятствием необходимо напрячь все мышцы и не расслабляться до полной остановки машины.

Также рекомендуется вдавить спину в сиденье, а руки упереть в рулевое колесо. Если скорость автомобиля превышает 60 километров в час, а водитель не пристегнут ремнем безопасности, нужно плотно прижаться грудью к рулевой колонке.

Пассажирам на заднем сидении МЧС рекомендует постараться упасть на пол. Если рядом находится ребенок, его необходимо накрыть собой. После столкновения нужно сразу же определить, не горит ли машина и не вытекает ли бензин, особенно при опрокидывании.

Если двери заклинило, покинуть салон автомобиля необходимо через окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными предметами. Выбравшись из машины, следует отойти от нее как можно дальше - взрыв может последовать в любой момент. Оказавшись в безопасном месте, надо сразу же вызвать спасателей и пожарных, резюмирует МЧС.

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