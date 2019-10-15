Лучше, чем война: Женевским переговорам исполнилось 11 лет

15 октября 2008 года состоялись первые Международные Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей ООН, ЕС, ОБСЕ, России, Абхазии и Южной Осетии.

Как создавалась площадка для переговоров в Женеве, какие надежды с ней связывали в Абхазии, что обсуждали участники первой встречи в рамках Международных Женевских дискуссий, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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Переговоры лучше, чем война

Говоря о необходимости создания переговорного формата в Женеве, бывший министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба отметил, что переговоры всегда лучше, чем война.

"Переговоры нам давали возможность укреплять свои экономические и военные позиции, решать многие другие вопросы. Кроме того, важно было что мы имели возможность на международной площадке встречаться с представителями таких крупных дипломатических держав как Россия, США, Великобритания, Германия, Франция", - отметил он.

Международные Женевские дискуссии важны и сегодня, по истечении 11 лет с начала переговоров, так как это единственный канал связи с Грузией и с мировым сообществом, подчеркнул бывший глава МИД Абхазии.

"Мы понимали, что ничего существенного добиться там не можем, но это давало возможность оттягивать время и укреплять свои позиции. Конечно, помимо переговоров в Женеве были встречи на разных уровнях, потому что когда ООН участвовала в урегулировании конфликта, многие представители дипломатии, гуманитарных организаций приезжали, велись переговоры", - сказал Шамба.

Однако после признания Абхазии со стороны России, цели внешней политики республики изменились, добавил он.

© Foto / МИД Абхазии Встреча с Сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье

"Задачи стали более масштабными, сейчас речь идет о возможности признания Абхазии разными странами. Последнее признание со стороны Сирии, это тоже очень важный момент, потому что Сирия для Абхазии всегда имела очень важное значение", - подчеркнул бывший глава МИД республики.

В самом начале Женевских переговоров, Абхазии приходилось жестко отстаивать равноправное участие республики в дискуссиях.

"Были моменты, когда я демонстративно покидал встречи. В итоге, нам удалось сделать так, что в переговорах участвует все стороны в равных правах", - подчеркнул он.

Первоначально грузинская сторона настаивала на том, что Абхазия и Южная Осетия не являются сторонами переговоров, Тбилиси был против равноправного участия республик в Женевских дискуссиях.

Единственная площадка

Заместителя министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба напомнил, что Женевские переговоры на сегодня единственная площадка, на которой обсуждаются вопросы связанные с Абхазией и Южной Осетией.

© Sputnik Бадрак Авидзба Встреча с сопредседателями женевских дискуссий в МИДе

"Хочу напомнить, что это стало возможным договоренности президента России Дмитрия Медведева и президента Франции Николя Саркози. Был принят документ, состоящий из шести пунктов, в шестом пункте указано, что необходимо начать международное обсуждение путей обеспечения безопасности Южной Осетии и Абхазии", - отметил он.

Не смотря на то, что Женевским переговорам 11 лет, говорить о серьезных достижениях пока не приходится, сказал Тужба.

"Основная проблема Женевских дискуссий на мой взгляд заключается в том, что нет четкого определения формата, и нет понимания того, между кем должно быть принято устное заявление, а затем подписано соглашение о неприменении силы. Абхазская, российская и югоосетинская стороны исходят из того, что агрессором в Южной Осетии в 2008 году была Грузия, она же планировала предпринять такие же действия в Абхазии. Именно эта страна несет на себе всю ответственность последствий конфликтов", - заметил замминистра.

Абхазия, Южная Осетия и Россия исходят из того, что соглашение о неприменении силы должно быть подписано между Грузией Абхазией, Грузией и Южной Осетией. При этом Грузия при поддержке американских коллег пытается переформатировать переговорный процесс и придать ему российско-грузинский характер, заметил он.

"Для нас, как и для российской стороны это абсолютно неприемлемо. Формат Женевских переговоров позволяет решать текущие вопросы, в основном гуманитарного характера, в том числе и в приграничном с Грузией районе", - сказал Ираклий Тужба.

МИД Абхазии Абхазская делегация на Женевских дискуссиях

Накануне первых переговоров, президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия считает ключевым моментом участие представителей Абхазии и Южной Осетии в таком переговорном формате. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия будет принимать участие в тех международных дискуссиях по ситуации на Кавказе, где будут полноценно представлены Южная Осетия и Абхазия.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. Пока это единственная площадка для прямого диалога для Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и Европейского Союза.

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