Наука, диалекты, сказки: 105 лет со дня рождения Хухута Бгажба

СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Со дня рождения доктора филологических наук, лауреата Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, автора более двухсот научных работ Хухута Бгажба прошло 105 лет.

"Хухут Соломонович Бгажба – один из крупных абхазских ученых, он занимался языкознанием, литературой, фольклором, у него очень много научных трудов, которые стали неотъемлемой частью науки Абхазии", - сказал доктор филологических наук, языковед Отар Дзидзария.

Творческую и научную деятельность Хухут Бгажба начал в 1933 году с выходом его "Краткого очерка современной абхазской литературы", положившего начало абхазской литературной критике и литературоведению.

"Также, он был языковедом, его основополагающая книга в этой области – "Бзыбский диалект абхазского языка", где он рассматривает фонетику бзыбского диалекта, особенности звуков. Также, в данной книге автор исследует лексические особенности бзыбского диалекта, Бгажба собрал очень большой материал", - подчеркнул Отар Дзидзария.

Помимо этого, Хухут Бгажба собирал фольклорный материал. В 1940 г. он вместе с Константином Шакрыл составил и издал первый том "Абхазских сказок", а второй им был издан в 1968 году.

8 декабря 2017 года на фасаде дома по улице Чочуа в Сухуме, где жил доктор филологических наук Хухут Бгажба, открыли памятную доску.

Хухут Бгажба родился 15 октября 1914 года в селе Гуп Очамчырского района. Он рано лишился отца, подрастал в селе Арасадзыхе у братьев матери. Два года учился в Очамчырской девятилетней школе, затем в Абхазской образцовой школе имени Нестора Лакоба в Сухуме, а в 1933-1937 гг. – в Московском государственном педагогическом институте имени Ленина.

В 1937 году начал работать в Абхазском институте (АбНИИ), был ответственным секретарем Союза писателей Абхазии, членом редколлегии, а затем редактором издававшегося в те годы литературно-художественного журнала "Апсны капш".

В 1938-1941 годы учился в аспирантуре Института языкознания Академии наук Грузии, защитил кандидатскую диссертацию "Обстоятельственно-союзные частицы в абхазском глаголе". В 1969 году в Тбилисском государственном университете защитил докторскую диссертацию "Фонетико-морфологические и лексические особенности бзыбского диалекта абхазского языка".

С 1942 года до конца своей жизни Хухут Бгажба занимался научной деятельностью в Абхазском институте, был в разное время старшим научным сотрудником, завотделом языка и литературы, замдиректора, директором (1953-1966), завотделом литературы и фольклора, ведущим ученым, затем главным ученым этого института. Он был членом Союза писателей СССР, председателем Союза писателей Абхазии (1945-1948), имел звание заслуженного деятеля науки Абхазии.

Хухут Бгажба – автор 200 научных исследований, в том числе 10 монографий. Кроме того, он постоянно выступал на научных форумах и сессиях, в печати. Это был ученый, всецело преданный науке, ставивший выше всего благополучие своего народа. Хухут Бгажба ушел из жизни 23 декабря 2000 года.

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