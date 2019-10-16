По мировым стандартам: МЧС Абхазии приступило к тренингам по разминированию

Тренинги проводятся в присутствии делегата Красного креста, после прохождения практических и теоретических заданий специалисты МЧС получат международные сертификаты качества.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. В МЧС Абхазии стартовал второй этап тренингов по разминированию в рамках проекта комитета Международного Красного креста по поиску пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии, сообщает МЧС республики.

Основная задача тренингов – подготовка специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов при поисках и эксгумации тел в местах потенциальных захоронений времен Отечественной войны народа Абхазии.

Первый этапа проекта проходил весной и летом этого года.

Второй этап тренингов стартовал с теоретических занятий. Затем специалисты МЧС Абхазии и представители Красного креста (МККК) переместились на один из полигонов, где приступили к практическим занятиям.

"Мы на полигоне имитируем обнаружение взрывоопасных предметов и планомерно их уничтожаем, как положено, по правилам, по всем мерам безопасности", - рассказал начальник отдела пиротехники МЧС Абхазии Рамиз Цугба.

По словам руководства спасательного ведомства страны, подобные тренинги способствуют повышению профессионального уровня спасателей. По завершении занятий сотрудники МЧС получат соответствующие сертификаты международного образца.

"Тренинги проводятся в присутствии делегата Красного креста, который проводит его по международным стандартам, чтобы ребята от МЧС реально могли соответствовать всем требованиям стандартов, которые надо применять при работе с неразорвавшимися боеприпасами", - пояснил помощник главы миссии МККК в Абхазии Борис Казанба.

Данный этап тренинга, включающий в себя теоретические и практические занятия, продлится до конца недели.

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