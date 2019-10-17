Водитель сбил насмерть пешехода в Гудаутском районе

Авария с летальным исходом произошла в среду 16 октября, в селе Приморское примерно в 9:49 утра. По факту ДТП назначена доследственная проверка.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Водитель автомобиля Volkswagen Jetta совершил наезд на пешехода в среду 16 октября, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

Авария произошла в селе Приморское Гудаутского района примерно в 9:49. Водитель автомобиля "Volkswagen Jetta" двигался со стороны Гудауты в направлении Сухума. На 72-ом километре трассы "Псоу-Ингур" он совершил наезда на пешехода, жителя села Калдахуара 1994 года рождения.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Водитель был доставлен в Отдел внутренних дел Гудаутского района.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, он находился в трезвом состоянии.

По факту ДТП собран материал и назначена доследственная проверка.

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